"Реализуя право, предоставленное мне как кандидату в президенты Республики Беларусь, продолжаю процедуру признания недействительными выборов президента, прошедших 9 августа 2020 года. Подала соответствующую жалобу в Верховный суд Республики Беларусь", - написала Канопацкая в Facebook.





Она подчеркнула, что "грубое нарушение положений Конституции Республики Беларусь и Избирательного кодекса при назначении и проведении выборов является безусловным основанием для признания их недействительными".





Ранее все кандидаты в президенты, за исключением Александра Лукашенко, подали в ЦИК жалобы на итоги выборов. ЦИК отклонил все жалобы.









В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.





Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.





С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.





В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.



