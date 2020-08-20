Помпео настаивает на освобождении задержанных участников протестов в Беларуси

США озабочены ошибками, которые, по мнению Вашингтона, были допущены в Беларуси при проведении там президентских выборов, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.













"США глубоко обеспокоены серьезными изъянами на президентских выборах в Беларуси", - приводят его слова западные СМИ.





Он отметил, что белорусские власти должны отпустить "несправедливо задержанных" на акциях протеста в стране. "Я решительно осуждаю насилие против протестующих", - сказал Помпео, цитирует interfax.by









В Беларуси после президентских выборов, прошедших 9 августа, продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК республики результатами, согласно которым победил Лукашенко, занимающий пост главы государства с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за действующего главу государства проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.











