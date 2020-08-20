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Олег Гайдукевич, лидер системной Либерально-демократической партии Беларуси, планировал участвовать в президентских выборах, но затем передумал и стал доверенным лицом Александра Лукашенко.

Свою кандидатуру Гайдукевич снял с репликой: "Я не проститутка!". Его отец Сергей Гайдукевич тоже отказался от участия в президентских выборах в 2010 году - правда, без громких реплик. Выборы тогда закончились жестким разгоном демонстрантов с площади Независимости в Минске и арестом семи из 10 соперников Лукашенко.





Гайдукевич-младший в ту пору возглавлял управление милиции в самом большом столичном районе - Фрунзенском. Олег сменил отца на посту руководителя Либерально-демократической партии Беларуси, стал депутатом парламента.





Би-би-си попросила политика прокомментировать происходящее в стране и возможные пути развития ситуации.

Дайте Лукашенко шанс

Би-би-си: Как вы чувствуете себя в эти дни?





Олег Гайдукевич: По-человечески - тревога и боль. Ужас даже был, когда увидел, что вообще происходит. Представить такие события в нашей стране было просто невозможно. Как обычный человек, отец двоих детей, как глава семьи переживаю большую тревогу. Тревогу! В такие минуты начинаешь ценить самое базовое: безопасность, спокойствие, жизнь, здоровье. То, о чем мы не думаем, когда все спокойно и хорошо.





Конечно, три дня жестких противостояний изменили страну, я думаю, навсегда. Прежней она уже не будет. И мы должны все это принять, разобраться в этом и найти возможность слушать и слышать друг друга. И двигаться дальше. Главное - чтобы кровь не лилась на улице. И чтобы страну сохранили.





Но если сейчас вернуть время назад и предложить мне быть за кого-то из кандидатов... С учетом конституции, которая у нас есть, человек, который может сохранить страну и осуществить реформы, - это президент. Потому что вся власть у него в руках. Больше никто.





Тихановская для меня - кандидат, который потянет страну назад. Не потому, что она плохая. Она хорошая женщина, я по-человечески к ней очень хорошо отношусь, переживаю. Но программы нет! Программа "свалим власть - потом разберемся" - это не программа. Это крах страны. Когда мне говорят, что Тихановская победила на выборах, я не могу в это поверить.









- Но многие не верят, что и Александр Лукашенко выиграл.





- С такими цифрами, да? Я понимаю. Но надо действовать в рамках конституции и закона - по каждому факту нарушения избирательного законодательства обязательно провести проверку, признать, если есть нарушения. Как бы ни развивалась ситуация в стране - а прогнозировать ее тяжело сегодня - мы ни в коем случае не должны допустить неконституционного пути.





- Вы сейчас встречаетесь с Александром Лукашенко?





Олег Гайдукевич: Нет, сейчас не встречался. Но я вижу, что с учетом конституции, которая у нас есть, человек, который может осуществить реформы - это президент. Потому что вся власть у него в руках. Больше никто.

Не застой, а "эволюция"

Олег Гайдукевич: Власть должна проводить политические реформы, о которых говорили давно. Если бы после 2015-го, когда была спокойная президентская кампания, мы провели политические реформы, такой бы ситуации в стране сейчас не было. И не было бы таких выборов. Было бы все по-другому.





- Какие реформы вы считаете первостепенными?





- Изменение избирательного законодательства в первую очередь. Парламентские и местные выборы должны проходить по пропорционально-мажоритарной системе. Необходима демократизация избирательного законодательства - в том числе предоставление права кандидатам выставлять своих представителей там, где они считают нужным. Это все говорилось много лет! Сейчас это все будет делаться. Это надо было делать раньше. Но и сейчас, я уверен, мы можем эти вопросы решить и решим.





- Я вспомнила почему-то 1994 год, первые выборы президента. На этом самом месте, у Дома правительства, мы, журналисты , говорили с Александром Федутой, Анатолием Лебедько, которые теперь в оппозиции, а тогда вошли в команду молодого президента Лукашенко с убеждением: мы будем работать в команде, мы будем добиваться реформ... И прошло 26 лет - вы мне говорите о том же: этот президент у власти может провести демократические реформы. Почему не провел за столько лет?





- Он уже об этом [реформах- ред.] сам говорит, кстати. И я вижу, что он хочет это сделать. Потому что надо думать, что будет со страной через два, три, четыре года.





Сейчас два варианта у нас. Первый: мы идем по страшному революционному сценарию - не дай бог, чтобы он осуществился, это крах страны. Либо второй вариант: мы возвращаемся в цивилизованное русло, слышим друг друга, проводим эволюционные реформы, сохраняем страну и спокойно двигаемся дальше. Третьего варианта нет.





Преемственность власти, эволюция ее и смена в дальнейшем - это неизбежно. Но надо, чтобы все это было цивилизовано, спокойно, эволюционным путем.





- Но люди, которые митингуют на улицах, говорят, что уже Лукашенко не верят. Он столько всего обещал, и реформы тоже...





- Вы хотите сейчас сказать, что все люди в стране придерживаются одной точки зрения? Это неправда. Есть разные люди. Я объехал все регионы, есть люди, которые придерживаются противоположной точки зрения. Есть очень много людей, которые устали от того, что в стране ничего не меняется, но они не ходят на площади и ни в коем случае не хотят революционных изменений, не поддержат Тихановскую никогда в жизни. Они ждут - когда будут политические реформы, когда придут изменения. Никто сейчас не должен говорить, что он - большинство.





- И сколько еще времени, по-вашему, необходимо для того, чтобы таким эволюционным путем совершенствовать страну? Вывести ее из застоя - некоторые эксперты так определяют состояние Беларуси.

- Я бы говорил не о застое, а о том, что мы прошли определенный этап. Я считаю, что президент действовал в то время правильно - время было такое в 1996-м, 2000-м. Сейчас время поменялось. Изменилась ситуация в стране, изменилась вокруг страны, выросло новое поколение людей, которые хотят другого. Поэтому как быстро сделать? Уже надо начинать. Надо, чтобы в стране стабилизировалась обстановка, чтобы мы решали вопросы не на улице, а в кабинетах. Начинать! Через год будет поздно - начинать надо сейчас.

Отпустил жену на митинг

- Олег Сергеевич, а как эту обстановку стабилизировать? Вы в свое время были начальником Фрунзенского РУВД - большим начальником в структуре минской милиции. И я знаю, что во время вашего руководства там тоже митингующих и демонстрантов особо не жаловали...





- Никогда не было такого, чтобы я где-то нарушил закон. Я уже 10 лет про это говорю. И сказать честно, то, что было в 2008, 2009, в 2010 году не сравнимо с тем, что происходит сейчас. По накалу страстей, по событиям - просто небо и земля. Я не буду оправдываться. Я сто раз ответил: я горжусь работой в МВД. И сейчас мы не должны забывать, сколько работает сотрудников милиции, которые спасают людей: ведь помимо митингов и сейчас идут разбои, грабежи, кражи, пьяные конфликты в семьях. Огромное число сотрудников милиции заняты тем, чтобы защитить граждан в этих ситуациях. И не должны мы совершить ошибку - хаять всю систему правоохранительных органов. Ни к чему хорошему это не приведет. Но при этом оправдания нарушению закона, насилию, пыткам быть не может. И по каждому этому факту - без эмоций, без телеграм-каналов - должны разбираться в рамках закона. Почему? Да для себя же. Для страны.





Би-би-си: Так какой же способ сейчас стабилизировать ситуацию? Как убрать людей с улиц - и тех, кто против Лукашенко, и тех, кто за?





- Убирать людей с улиц не надо, это неправильно. Каждый имеет право высказывать свою точку зрения. Открою один секрет: в воскресном марше за мир участвовала моя жена.





- В марше солидарности, который собрал противников Лукашенко?





- А я бы не считал, что он собрал противников! Моя жена - мой сторонник. Она шла против насилия. И многие люди шли там против насилия. Я был дома, с детьми. Я ее не осудил, а поддержал. Я понимаю ее чувства: она открыла интернет, посмотрела, что творилось на наших улицах, что белорусы вышли против белорусов, кровь. Она плакала, болезненно к этому отнеслась.





EPA

В городах Беларуси собираются многотысячные демонстрации





Не должно быть радикализма ни с одной из сторон. Протестующие провокаторов должны сами убирать, или МВД должно. И второе: надо перестать слушать тех, кто находится за границей и якобы заботится о судьбе Беларуси. Заботиться мы можем о себе сами. Эмоции должны утихнуть, надо возвращаться к диалогу, власть должна показывать практическими шагами, что она слышит все стороны. И прекратить язык ультиматумов всем. Ультиматумами мы ни к чему не придем. Я предлагаю, как депутат, чтобы парламент стал общенациональной площадкой для диалога.





- Как депутат вы готовы выйти перед многотысячной толпой и говорить о примирении?





- Не просто готов, а уже делал это. Не всегда получаетсся. На площади Свободы кто-то слушал, кто-то свистел. Я к этому нормально отношусь. Даже если мы разных политических взглядов, все равно должны разговаривать.





- А ваши коллеги-депутаты? Вы знаете еще хоть пару таких примеров?





- Знаю, что в Гродно тоже вышли депутаты. Диалог, может, не совсем у них получился, но они вышли.

Так при чем "проститутка"?

Би-би-си: Вы отказались претендовать на президентский пост со словами: "Я не проститутка!". Почему именно так?





Олег Гайдукевич: Я выставлял свою канидатуру на пост президента. Видя, к чему идет сценарий, - я предвидел сценарий жесткого противостояния - я снял свою кандидатуру. Когда я снимался, мне предлагали: скажите, что у вас коронавирус. Или еще что-то, придумайте причину. Выйдите чистенький, пушистенький, нигде не участвующий, ни в чем не замаранный. Такой зайчик. Я не могу так делать. Вот что я имел в виду, когда говорил, что я не проститутка. Я знал, что эти выборы я не выиграю. На этих выборах центристов не будет. Не будет битвы программ и идеологий. Будет жесткое противостояние. Я буду ходить и говорить: а почитайте мою программу? Кому на этих выборах была интересна программа?





И я вошел в кампанию действующего президента как доверенное лицо, как человек с альтернативным взглядом. Человек, который за реформы, человек, который считает, что надо срочно менять конституцию. Я предложил свой вариант политического процесса: президент это начал, ему и заканчивать. Пусть проведет реформы после выборов.





Я ездил по регионам, я слушал людей, я все положил в Администрацию президента, все наказы и претензии людей. И по бюрократии, и по дорожному налогу. Я поступил честно.





После выборов я - самостоятельный политик, начинаю борьбу за будущее страны и за власть. За власть не ради власти, а потому, что знаю: мои умения, мои способности могут сделать страну лучше. Но я не поменял своего мнения о том, что нужны эволюционные реформы. Эмоции улягутся, все равно будет перегруппировка политических сил. Я буду на той стороне, которая выступает за союз с Россией, ОДКБ, развитие интеграционных процессов при сохранении суверенитета и независимости Беларуси. Я за сохранение двуязычия в стране, за сохранение госсимволов, за то, чтобы мы никогда не пошли по революционному сценарию.









На этой неделе как лидер ЛДПБ я принял решение, и мы создали народное патриотическое движение "Беларусь". Оно будет шире, чем партия, оно должно объединить людей, которые выступают за конституционный строй в стране, за политические перемены.





Мы выступили за созыв внеочередной сессии парламента, где должен быть разговор об общенациональной дискуссии в стране. Начинается борьба за судьбу страны, в которой я приму самое активное участие как политик.



