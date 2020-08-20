На Павла Северинца завели уголовное дело. Завтра он не выйдет из-под ареста
«На Павла заведено уголовное дело по ст. 108. Задержан на 72 часа», — написала Татьяна Северинец на своей странице в фейсбуке.
Статья 108 «Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» УПК гласит, что при наличии оснований «лицо, подозреваемое в совершении преступления, может быть задержано действующим в пределах своей компетенции органом уголовного преследования».
"Белорусский партизан"
19:42 20/08/2020
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