За денежной помощью он обращается регулярно, и это мешает стране избавиться от экономической зависимости, вырваться из экономической кабалы, пишет методолог и политический аналитик Владимир Мацкевич.





За военной помощью он будет обращаться в крайнем случае.





Но он сейчас обращается за информационной и пропагандистской помощью. Бастующих сотрудников БТ он может заменить российскими штрейкбрехерами. Так уже было в 1995 году, когда он задушил забастовку на метрополитене.





Дмитрий Киселев умеет объяснять телезрителям простые истины





Но это значит, что у Лукашенко исчерпан кадровый резерв пропагандистов.





Сейчас он может рассчитывать только на российскую пропагандистскую машину.





Предательство национальных интересов по конституции предусматривает отставку президента. Приглашение российских штрейкбрехеров на БТ уже может быть достаточным. Если бы в стране был независимый суд и избранный парламент.



