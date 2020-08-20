+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Мацкевич о забастовке на БТ: Лукашенко может обратиться к России за любым видом помощи

У Лукашенко исчерпан кадровый резерв пропагандистов. Сейчас он может рассчитывать только на российскую пропагандистскую машину

За денежной помощью он обращается регулярно, и это мешает стране избавиться от экономической зависимости, вырваться из экономической кабалы, пишет методолог и политический аналитик Владимир Мацкевич.

За военной помощью он будет обращаться в крайнем случае.

Но он сейчас обращается за информационной и пропагандистской помощью. Бастующих сотрудников БТ он может заменить российскими штрейкбрехерами. Так уже было в 1995 году, когда он задушил забастовку на метрополитене.

 Дмитрий Киселев умеет объяснять телезрителям простые истины

Но это значит, что у Лукашенко исчерпан кадровый резерв пропагандистов.

Сейчас он может рассчитывать только на российскую пропагандистскую машину.

Предательство национальных интересов по конституции предусматривает отставку президента. Приглашение российских штрейкбрехеров на БТ уже может быть достаточным. Если бы в стране был независимый суд и избранный парламент.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]