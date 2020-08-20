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Алексей Навальный в коме тяжелой степени, траснпортировать его не разрешают

По сообщениям пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, до сих пор диагноз Алексею Навальному, впавшему утром 20 августа в кому, не поставлен.

Транспортировать его не разрешают, несмотря на то что, по ее мнению, в больнице нет оборудования и соответствующих условий. Лечащего врача Навального в больницу не пропустили. Жену Алексея Навального Юлию долго не пропускали из-за отсутствия личного согласия пациента. Вещи Навального хотели изъять сотрудники правоохранительных органов, но им не дает это сделать жена. Версию о том, что Алексей Навальный мог отравиться спиртным или таблетками, Кира Ярмыш опровергает.
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