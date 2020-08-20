"Сегодня Координационный совет направил официальные обращения в адрес Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в Резолюции.





Информирования о работе КС и принятой Резолюции направлены по всем каналам связи, в том числе, в СМИ, в трудовые коллективы.





Организуется участие членов КС в мероприятиях, проводимых по всей территории Беларуси, в том числе, в мирных акциях, встречах работников трудовых коллективов и т.п.





Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса", -- такое сообщение опубликовано на сайте Координационного совета, созданного по инициативе Светланы Тихановской.





В то же время состав членов Совета в настоящее время скрыт, так как генпрокурор заявил о возбуждении уголовного дела по статье "Призывы к захвату власти", что члены совета расценили как угрозу.





На самом деле в резолюции, принятой вчера, есть только один призыв - к диалогу и разрешении ситуации законным путем. Текст можно прочитать тут





У Генерального прокурора Александра Конюка уже завтра есть возможность пообщаться с членами президиума Совета и поговорить обо всем. Если, конечно, призыв к обсуждению проблем и поиску выхода из кризиса он не расценивает как призыв к захвату власти.





Правда, уже сегодня стало известно, что с ними решил ознакомиться Следственный комитет. Юрист Максим Знак, входящий в президиум Координационного совета, вызван завтра 21 августа в 10.00 в Следственный комитет для дачи объяснений по заведенному уголовному делу, сообщает координационный совет в телеграмме.





