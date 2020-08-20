Светлану Тихановскую официально проголосовало 244 человека (22,2%), за Александра Лукашенко — 745 (67,8%), передает Например, на 42-м избирательном участке в Минске, который находился в 61-й школе, заофициально проголосовало 244 человека (22,2%), за— 745 (67,8%), передает nn.by





Однако избиратели, голосовавшие за Тихановскую, сделали фото своих бюллетеней. Создатели "Голоса" сообщают, что с этого избирательного участка им прислали 1850 снимков бюллетеней от людей, проголосовавших за Тихановскую.





Таким образом, разница с официальными результатами составляет 1606 голосов.





И это только на одном участке! А подобных примеров вероятных фальсификаций выявлено системой "Голос" немало.





"Выборы нельзя признать состоявшимися, поскольку фальсификации были обнаружены на каждом третьем избирательном участке.

Официальные данные из участковых протоколов расходятся с итоговыми данными, озвученными ЦИК.

У Александра Лукашенко нет электорального большинства на прошедших выборах. Он не может считаться легитимным президентом", - делает вывод "Голос".







