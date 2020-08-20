Пропал член стачкома "Беларуськалия"
Исчез член стачкома "Беларуськалия" Дмитрий Куделевич.
Как сообщает в Telegram стачком предприятия, предполагается, что Куделевич был задержан в четверг после 11 часов неизвестными лицами, когда ехал в своем автомобиле. Он успел позвонить коллегам, и те слышали разговор с людьми, которые не давали ему проехать вперед.
Позже пропала связь с Максимом Филановичем, но он уже объявился.
Забастовку на "Беларуськалии" поддерживает только часть рабочих. В стачкоме говорят, что многих запугали и они боятся присоединяться.
Среди требований бастующих — отставка и привлечение к ответственности Александра Лукашенко.
Источник: euroradio.fm
15:32 20/08/2020
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