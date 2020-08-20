Колесникова: Оппозиция Беларуси добивается проведения повторных выборов, но не будет препятствовать участию в них Лукашенко
В случае проведения новых выборов в Беларуси, состав Центральной избирательной комиссии, который официально объявил новым главой государства действующего президента Александра Лукашенко, должен полностью обновиться. Об этом заявила член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.
Белорусская оппозиция будет добиваться проведения повторных выборов президента страны в кратчайшие сроки. Об этом 20 августа "Интерфаксу" заявила член координационного совета белорусской оппозиции, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова.
При этом она подчеркнула, что состав Центральной избирательной комиссии должен полностью обновиться.
"Полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться", – сказала Колесникова.
В то же время, по ее словам, в оппозиции не видят препятствий для участия в повторных выборах действующего главы государства Александра Лукашенко.
"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", – отметила Колесникова.
15:34 20/08/2020
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