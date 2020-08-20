Александр Конюк, передает Об этом журналистам заявил генеральный прокурор, передает Sputnik



«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил журналистам генпрокурор Александр Конюк.





Создание координационного совета для трансфера власти в Беларуси инициировала 14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве,