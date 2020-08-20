БДИПЧ ОБСЕ выступило с резким заявлением по ситуации в Беларуси





«БДИПЧ глубоко встревожено произвольными арестами и сообщениями о пытках и других формах жестокого обращения со стороны белорусских властей, когда задержанные содержатся без связи с внешним миром и лишены доступа к медицинскому обслуживанию и юридической консультации, — говорится в заявлении. — БДИПЧ особенно обеспокоено сообщениями о случаях сексуального и гендерного насилия, включая угрозы изнасилования. Запрет на пытки и другие виды жестокого обращения является абсолютным».





БДИПЧ призывает власти «немедленно прекратить все действия, которые приравниваются к пыткам».





«Все лица, виновные в нарушениях прав человека, должны быть привлечены к ответственности, а жертвам должна быть предоставлена надлежащая компенсация», — подчеркивается в заявлении.





БДИПЧ также сожалеет об отсутствии эффективного реагирования на заслуживающие доверия сообщения о широко распространенных нарушениях в ходе президентских выборов 9 августа.





«Властям Беларуси настоятельно рекомендуется принять незамедлительные меры для решения проблемы отсутствия беспристрастности избирательной администрации на всех уровнях, которая, как было установлено предыдущими наблюдениями БДИПЧ за выборами, находится под контролем правительства, — отмечается в заявлении. — Любой случай халатности должен быть тщательно расследован.





Должны быть обеспечены эффективные средства правовой защиты от всех нарушений. Чтобы предотвратить будущие неправомерные действия в этой области, БДИПЧ повторяет давнюю рекомендацию Беларуси реформировать процедуры назначения всех избирательных комиссий с целью повышения их независимости, беспристрастности и эффективности».





БДИПЧ также заявляет о необходимости диалога.





«Как и все страны региона ОБСЕ, Беларусь взяла на себя обязательство отстаивать право на свободу мирных собраний, а также обеспечивать безопасность правозащитников и журналистов и возможность для них работать без вмешательства полиции (в их деятельность. — БелаПАН.), — отмечается в заявлении. — БДИПЧ внимательно следит за развитием событий в Беларуси во всех областях, охватываемых его мандатом.





Обладая десятилетним опытом и знаниями в области наблюдения за выборами и мониторинга прав человека в странах, входящих в ОБСЕ, БДИПЧ надеется сыграть свою роль в укреплении демократии и прав человека в Беларуси на благо всех живущих там людей».