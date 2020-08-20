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"Здесь воняет погромами и расправами" Макей испугался раскола в МИДе

Глава МИД Беларуси Владимир Макей обратился к своим сотрудникам с призывом не вносить раскол среди работников ведомства. Владимир Макей признал, что в Беларуси проходят массовые протесты, но заявил, что «никогда нельзя слепо следовать за массами».

"Здесь воняет погромами и расправами" Макей испугался раскола в МИДе
«Эти события не могут оставить никого из нас безучастными потому, что мы разделяем общечеловеческие, наши белорусские, ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие. Все мы за то, что называется емким белорусским словом «людскасць», — рассказал Владимир Макей.

«Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней», — считает глава МИД.

«Мы проходим болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества. Всегда анализируйте ситуацию. Это сложно при таком информационном потоке, но вы это умеете. 

В этот судьбоносный для нашей страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси. Они неизменны, они были, есть и никуда не уйдут», — призвал дипломатов Владимир Макей.

«Поэтому не забывайте свое профессиональное призвание. Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа», — считает министр иностранных дел.

«Ну, а если в силу каких-то причин не можете найти в себе мотивацию – не вступайте в сделку с совестью, будьте честными и принципиальными до конца», — намекнул глава МИД.

В то же время, глава МИД утверждает, что работникам ведомства угрожают.

«Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием «демократия». 

За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами», — заявил Владимир Макей.

Полностью почитать обращение  Макея можно тут.
Источник: telegraf.by
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