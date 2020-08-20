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Архиепископ Кондрусевич призвал к покаянию "тех, кто сознательно творил зло против народа"

А действуюзую власть - немедленно начать диалог с обществом, чтобы не было поздно.

Архиепископ Кондрусевич призвал к покаянию "тех, кто сознательно творил зло против народа"
18 августа председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавил в Красном костеле богослужение за Беларусь.

«Мы очень обеспокоены тем, что сейчас происходить в нашей Родине. Сотни тысяч людей по всей стране оспаривают результаты президентских выборов, и это стало причиной протестов, которые много где вылились в кровавые столкновения с силовыми структурами. Есть жертвы: много людей ранено, искалечено, есть убитые и пропавшие без вести. Незаконно задержанные люди находились в ужасающих условиях и подвергались пыткам», — цитирует главцу белорусских католиков сайт Catholic.by.

По его словам, хотя в последние дни на улицах стало спокойнее, «остается без ответа вопрос: почему произошли случаи насилия? Почему умеренный гражданин Беларуси поднял руку на брата? Почему силовые структуры так жестоко обошлись с мирными людьми, которые несогласны с официальными результатами выборов?»

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В связи с этим митрополит спросил, почему на выборах не присутствовали независимые наблюдатели.

«Чего боятся наблюдателей, если избирательная комиссия уверенна в справедливости выборов?.. Сегодня все чаще всплывают факты фальсификации выборов. Далеко не везде людей ознакомили с протоколами. На некоторых избирательных участках не хватало бюллетеней. Обвиняются члены избирательных комиссий», — отметил иерарх.

По его мнению, именно эта ситуация привела к противостоянию, которое углубляет раскол в обществе и может завершиться трагически.

«Как в таких обстоятельствах учителям, которых подозревают в мошенничестве, воспитывать детей? Как людям воспринимать милицию, и особенно ОМОН, которые призваны защищать права граждан, а вместо этого все больше ассоциируются с брутальными силами подавления инакомыслия? Сколько времени потребуется, чтобы залечить эти раны?..» — задается вопросом архиепископ.

Он призвал «к покаянию тех, кто сознательно творил зло против народа, его будущего и каждого человека», а также к прощению виновным и общенациональному примирению.

«Это нелегко, но примером для нас является Иисус, Который призывает не судить других, чтобы самим не быть осужденными. Обращаюсь к властям с просьбой разрешить священникам посещать задержанных, требующих не только гуманитарной, правовой, медицинской и психологической помощи, но и духовной. 

Также прошу власти не использовать насилия против задержанных на протестах и как можно скорее их освободить. Во имя нашего совместного будущего в очередной раз призываю власти немедленно начать диалог с обществом, чтобы не было поздно», — подчеркнул Тадеуш Кондрусевич.
Источник: telegraf.by
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