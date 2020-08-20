Лукашенко "откровенно сел в лужу, он опозорился на весь мир"

В Беларуси вторую неделю продолжаются стихийные протесты, к общенациональной забастовке присоединяются все новые и новые заводы. В Минске при этом начал работу Координационный совет оппозиции, сформированный сторонниками Светланы Тихановской для передачи власти в стране. Действующий президент Александр Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти и пригрозил жесткими мерами. Он обвинил оппозицию в планах разорвать связи с Россией и начать форсированную белорусизацию. На этом фоне российский президент Владимир Путин заявил о неприемлемости попыток вмешательства во внутренние дела соседнего государства, «ведущих к дальнейшей эскалации кризиса». «Лента.ру» поговорила с белорусским политологом Дмитрием Болкунцом, чтобы понять, какие настроения доминируют в белорусском обществе, оценить реальность поворота страны на Запад и шансы Лукашенко остаться у власти.





Дмитрий Болкунец, белорусский политолог





Дмитрий Болкунец: Он беспрецедентный. Такого не было ни в XX, ни в XXI веке. Это уникальная история. То, что сейчас происходит в Белоруссии — исторические события. Протесты минувшего воскресенья нужно оценить по масштабам. Это несколько сотен тысяч человек, от 300 до 500 тысяч. В Минске протест проходил ровно на том месте, где каждый год проводили Парад 3 июля на День независимости, который, по официальным данным МВД, в прошлом году посетили 350 тысяч человек. Так вот, по визуальной картинке на протестной акции было гораздо больше людей.





Просматривается ли сейчас шанс на победу у оппозиции?





Возможность через протест сменить власть есть. Существует большое напряжение. Очевидно, что Лукашенко испуган и будет пытаться этот протест каким-то образом глушить, затягивать его. Сейчас есть реальный шанс сменить власть, возможность добиться того, что Лукашенко подаст в отставку.





Белорусы всегда считались политически инертными. Что же вынудило их выйти на улицы?





Возникновение протестов я предсказал еще за два-три месяца до их начала — существовал высокий запрос в обществе на перемены, который Лукашенко не услышал. Он и так имел крайне низкий рейтинг. И то, что он творил несколько последних месяцев, вызвало еще больше недовольства в обществе. Последней каплей стала фальсификация выборов и репрессии против участников протеста.





Лукашенко поднял руку на мирных граждан, отдавая приказы стрелять в безоружных горожан. Тысячи избитых, искалеченных, задержанных граждан. Это стало последней каплей, после которой люди вышли на мирный протест и потребовали ухода Лукашенко. И забастовки на предприятиях, начавшиеся по всей стране, это тоже эффект политики президента.





Фото: AP





Есть ли другие факторы, спровоцировавшие такой протест?





Да, есть у людей накопленная усталость. Полная катастрофа в экономике, к которой Лукашенко привел Беларусь, и испорченные отношения со всеми странами, включая Россию. Оказалось, что кругом враги. Эта ситуация спровоцировала то, что мы сейчас наблюдаем. Общество сейчас дозрело до того, чтобы попытаться через улицу, раз это невозможно другими методами, сменить власть в стране.





Я думаю, что для многих это стало большим открытием. Все считали, что белорусское общество не готово к чему-то радикальному и будет сидеть дома… Сыграло еще и то, что летом люди оказались заперты в стране, закрыта граница с Россией, нет возможности ездить на отдых в другие страны. И, вообще, коронавирус сыграл свою роль. С самого начала пандемии Лукашенко твердил, что COVID-19 не существует, но при этом от коронавируса умерли многие медики, потому что банально не было средств защиты.





Когда же появились первые жертвы коронавируса, он глумился над ними, вместо того чтобы выражать соболезнования. Все это ему припомнили. Можно сказать, что Лукашенко стал первой политической жертвой коронавируса





Говорят, что под националистическими бело-красно-белыми флагами выходят и люди, настроенные пророссийски. Так ли это?





Бело-красно-белый флаг четыре года был государственным символом Белоруссии — с 1991 по 1995 год. К нему есть у некоторых людей претензии, но флаг не виноват, что он такого цвета. Поговаривают, что под таким флагом коллаборационисты во времена Великой Отечественной войны убивали местных жителей. Но тоже самое можно сказать и про флаг Франции, под которым ходили французские коллаборационисты в годы Второй мировой войны. И ничего, он до сих пор является символом страны. Пусть граждане сами решают, какой им флаг ближе.





Фото: Сергей Гриц / AP





Под бело-красно-белым флагом действительно выходят и многие сторонники развития белорусско-российских отношений и углубления интеграции. И поэтому не нужно на этой теме создавать напряжение. Ведь можно вспомнить, что и нынешний российский триколор использовали в том числе власовцы в годы войны. И сегодня никто не говорит, что этот флаг нельзя использовать. Поэтому не считаю, что эта тема является сегодня важной.





Лукашенко правит Беларусью уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?





Более того, на митинг, который проходил в субботу, вышло много людей не только с бело-красно-белыми, но и с флагами Советского Союза и современной Беларуси. Так что сегодня белорусам важнее другие вещи, связанные со сменяемостью власти, которые позволят совершить мирный транзит власти. После этого, если потребуется, можно сменить флаг. Но не методами Лукашенко, который в 1995-м порвал флаг на кусочки и растоптал его.





А если на протесты выходят и те, кто желает союза с Россией, не было ли ошибкой со стороны оппозиции, опубликовать прозападную программу реформ? От них ведь многие могут отвернуться…





Там нет как таковой программы реформ, это старый план Белорусского народного фронта (БНФ) 1990-х. И вообще, созданный Координационный совет оппозиции я бы не рассматривал как орган, которому будет передана власть. Во-первых, это невозможно, никто им передавать ее не будет. Во-вторых, кто они такие? Кто их выбирал? Тихановская, может, и выиграла выборы, но мы не знаем этого, поскольку нет никаких официальных данных. Если передавать власть, то это необходимо делать строго по закону.

Альтернативы

Можете назвать какие-то сценарии легитимной смены власти?





Согласно Конституции, власть получил Лукашенко, но общество не согласно с результатом выборов, оно протестует. Поэтому единственным легальным и реальным способом добиться смены власти является проведение новых выборов. Провести их можно несколькими способами. Один из вариантов — это добровольная отставка Лукашенко с передачей полномочий премьер-министру (по конституции). И дальше, в соответствии с законом, в течение 70 дней необходимо провести новые президентские выборы. Это реальный механизм передачи власти. Какие бы советы оппозиция не создавала — это все детский сад. Я бы вообще внимания на это не обращал.





Могут ли появиться альтернативные Координационному совету силы?





Ну, коли создали совет — и хорошо, поскольку у оппозиции появилась возможность объединиться, а долгие годы она не могла этого сделать. Наверное, пойдет на пользу. Но я не питаю никаких иллюзий по этому поводу.





Не уверен, что в совете смогут о чем-то договориться, учитывая его разношерстный состав. Заявление о том, что они будут власть брать — это детский лепет. Даже если попытаются, их просто арестуют. И сделают это по закону, потому что это подпадет под статью о захвате власти





Что касается других инициатив подобного рода, то я предполагаю, что один из вариантов может быть связан с появлением структурного переговорного стола в рамках независимой Федерации профсоюзов Беларуси или нечто подобного. Поскольку сейчас протестуют десятки предприятий, заводов и фабрик, на которых есть стачкомы и их лидеры, пользующиеся авторитетом. Я думаю, что они могли бы сформировать некоторый состав для переговоров с переходным правительством, которое возникнет после отставки Лукашенко.





Предполагаю, что он в самое ближайшее время будет вынужден покинуть свой пост. Он пытается тянуть время, угрожать, но шансов у него нет. Он проиграл выборы, информационную кампанию, улицу. Он даже не может мобилизовать электорат, который у него сохраняется, но находится в крайне подавленном состоянии. От него начали уходить сторонники, в том числе доверенные лица и государственные журналисты. Протесты носят не локальный характер, они становятся системными. И они связаны с фигурой одного человека.





Протесты модерируются кем-нибудь из-за рубежа? Действия Запада в белорусских событиях просматриваются?





Есть, конечно, элементы внешнего информационного воздействия. Но те люди, которые это делают, из Польши и Литвы — это граждане Беларуси, вынужденные вследствие определенных политических причин покинуть страну





Лукашенко сам виновен в этой ситуации, потому что он выгнал многих граждан из страны, в том числе и журналистов, которые создали информационные каналы вещания из-за рубежа. Если бы они находились в Беларуси, существовал бы полноценный диалог. А так как его нет, ребята с современными технологиями перехватили протестную повестку. Конечно, они во многом и раскачали ситуацию. Но если бы не было базиса, то это было бы невозможно. Говорят, мол, работают по «методичке Шарпа» для протестов. Давайте возьмем ее и попробуем раскачать Италию. И что? Не будет никакой революции, поскольку там ситуация другая.





Существует мнение, что уход Лукашенко приведет к цивилизационному расколу в белорусском обществе по типу украинского. Вы согласны?





Действительно, да, может быть цивилизационный раскол, но я считаю, что белорусское общество куда более монолитное в этом плане. Я считаю, что если произойдет мирный транзит власти, будет избран демократическим путем парламент, которому будут доверять, то консенсус в обществе будет найден. И он предполагает сохранение стратегических отношений с Россией.





Беларусь сейчас не является состоятельным государством без российской экономической помощи. Нет альтернативы российским энергоресурсам и рынку по целой линейке промышленных и других товаров. Но российско-белорусское сотрудничество совершенно не противоречит возможности диалога и нормальным отношениям с ЕС





Лукашенко говорил, что он проводил многовекторную политику. Но это была политика однобокая. Он за 26 лет совершил пять-шесть визитов в Евросоюз. То есть даже к соседям не ездил. Польшу последний раз Лукашенко посещал с визитом в 1995 году. Он сам себя изолировал от мира своей политикой, не Россия это сделала. И это нанесло большой урон отношениям Минска со странами ЕС. Я считаю, что они должны развиваться. Не стоит сегодня вопроса о том, будет ли Беларусь с Россией или с Европой, на Восток ли ей или на Запад. Брест, например, хоть и западный, а самый пророссийский город.

Экономический фактор

Есть опасения, что если власть перейдет к прозападной оппозиции, то она запустит деиндустриализацию. Такой сценарий возможен?





Де-факто процесс уже давно идет. Мы видим, что многие предприятия закрываются. Лукашенко сам давно проводит деиндустриализацию. Конечно, сохранены некоторые гиганты промышленности, созданные Петром Машеровым — самым популярным политиком, руководителем Белорусской ССР с 1965 по 1980 год. Но в стране так и не было проведено серьезных экономических преобразований.





Надо понимать, что Беларусь — это единственная постсоветская республика, где не было вообще никаких экономических реформ. Лукашенко просто законсервировал советскую промышленность и долгое время поддерживал ее на плаву за счет российских инвестиций





При этом страна сохраняет высокий потенциал для проведения грамотных реформ. Не таких, как «шоковые терапии» в Восточной Европе. Потому что мы видели, как это проходило спонтанно, набрались опыта. Сейчас все это можно сделать спокойно, с умом. Не требуется при этом обязательно приватизировать предприятия. Некоторые из них могут быть в государственной собственности, другие же требуют институциональных изменений, иных собственников. Если же Лукашенко сохранит власть, то никаких реформ в стране не будет. Он вообще противник любых изменений, тем более рыночных реформ. И самое главное, что у него закрыты рынки капиталов. В Беларусь не пойдут инвесторы. Особенно сейчас — после того, что произошло. Мы видим, что перед Лукашенко опять закрыли дверь в Европу.





Оппозиция могла бы привлечь какие-то ресурсы из-за рубежа. Но я сомневаюсь, что кто-то из серьезных инвесторов вкладывался бы в белорусскую экономику, потому что основной рынок — российский. И основным инвестором будет оставаться Россия. Китай, конечно, будет играть какую-то роль. Может быть, и Польша частично могла бы претендовать на приватизацию некоторых объектов в Белоруссии.





Фото: Василий Федосенко / Reuters





В какой степени Беларусь зависит от России экономически? Ее промышленность может развиваться в отрыве от соседа и главного партнера?





Ежегодная помощь от России приходит колоссальная. Что касается промышленности, то теоретически — да, но только теоретически. Ведь придется искать новые рынки сбыта, в том числе по тяжелому машиностроению — а это и Минский тракторный завод, и Минский автомобильный завод, и Белорусский автомобильный завод, и многие другие заводы-гиганты.





Их основный рынок сбыта — российский. Металлургический комбинат получает сырье из России и поставляет переработанное сырье на европейский рынок. Поэтому очевидно, что практически сделать это невозможно. Произойдет катастрофа. Страна будет поставлена на грань выживания, население обнищает, что хорошо иллюстрируется украинским примером.





11-27%

ВВП Белоруссии

в таких масштабах эксперты оценивают ежегодную российскую экономическую помощь республике





Конечно, Беларусь может при грамотном управлении модернизировать экономику и уменьшить зависимость от России, что было бы выгодно и российской стороне — содержание Минска обходится дорого. Большие затраты идут на поддержание неэффективной экономической модели, которую Лукашенко построил.





На мой взгляд, российская сторона с большим удовольствием сбросила бы с баланса этот актив. Но, конечно, делать этого никто не будет, поскольку пострадают граждане. При этом Россия уже несколько лет пытается сокращать субсидирование белорусской экономики. И это действительно происходит.





Но без России Беларусь не сможет прожить. В том числе и в энергетической сфере. Лукашенко ведь пытался искать альтернативные источники. Но нефть из других стран обходилась гораздо дороже. Поэтому речи о том, чтобы разорвать связи с Россией, не идет и не может идти. А вот диверсифицировать и стараться как-то модернизировать экономику — возможно. Но Лукашенко этого не делал. Он вытягивал из Москвы ресурсы, и эти деньги в основном «проедались».





Все эти оппозиционеры, рассказывающие, как они забор с колючей проволокой поставят, собачек будут гонять вдоль границы с Россией, собирая дань с транзита российских грузов, сказочники. В течение полугода их снесут очередным народным протестом





Они совершенно не понимают, как это будет работать. Я вообще бы не рассматривал всерьез этих людей. Они не понимают, как это устроено.





На многих крупнейших белорусских предприятиях сейчас начались забастовки. Это страшно для экономики Беларуси?





Это огромная угроза. Например, забастовал крупный завод «Беларуськалий». Если информация о том, что шахты перестали выдавать руду, все же подтвердится, то это нанесет большой ущерб экономике. Это один из столпов Беларуси на сегодняшний день. Если забастовки будут тянуться долго, то каждый день страна будет нести многомиллионные убытки. Плюс это удар по инвестиционным рейтингам. Республика не сможет занимать активы за рубежом, потому что нужно будет еще гасить внешние долги.





Все в комплексе, особенно к зимнему периоду, это может серьезно ударить по платежеспособности предприятий. Если рабочие будут не просто во время обеденного перерыва протестовать, а объявят полноценные забастовки, то это может привести к нарушению контрактных обязательств, что повлечет за собой санкции и немалые судебные издержки. Лукашенко стал токсичным для белорусской экономики. Не как политическая фигура, а как человек, из-за которого страна несет колоссальные убытки.





И уйти ему надо скорее. Каждый день пребывания его у власти Белоруссия терпит убытки. Бунты и протесты происходят именно из-за него. И ни один инвестор, ни российский, ни западный, в такой ситуации в экономику рубля не вложит, наблюдая, что происходит

Российский взгляд

России выгодно нахождение Лукашенко у власти?





Есть миф такой, дескать, Евросоюз двери захлопнул для Лукашенко, и он приползет к России и подпишет все дорожные интеграционные карты... Не подпишет. Но, главное, Кремлю не нужен слабый руководитель в Минске, который поставил бы подписи в соглашениях об углублении интеграции. Ведь сейчас Лукашенко не имеет поддержки в белорусском обществе. И России не нужно, чтобы такой человек подписывал дорожные карты. Иначе это спровоцирует антироссийские настроения в Белоруссии. Это в России прекрасно понимают.





Нужен нормальный дееспособный руководитель, которого поддерживает большинство граждан республики, в отличие от Лукашенко, с которым ни о чем невозможно договариваться. Более того, это опасно делать. Россия правильно поступает, не вмешиваясь во внутренние дела Беларуси никаким боком. Ибо, как только Россия поддержит какую-то из сторон, особенно если это будет Лукашенко, это тут же спровоцирует масштабные антироссийские волнения в Белоруссии.





Вы не допускаете вероятность силового вмешательства России в конфликт?





Это вообще невозможный вариант. Западные и радикально-националистические белорусские СМИ распространяют много фейк-ньюс о том, что Россия будет войска отправлять для помощи Лукашенко. Ну, или ОМОН. Видео много. Но это все фейки для того, чтобы поджечь ненависть к России. Она же не будет этого делать. Россия не будет жертвовать своими гражданами и настроениями белорусов ради Лукашенко, который потерпел крах. Это внутриполитический процесс Белоруссии. К тому же нет никакой угрозы суверенитету страны. Никто не угрожает ее территориальной целостности.





То, что Лукашенко говорит о самолетах НАТО на границе, которые взлетают и садятся, — так они это делают уже десятки лет и ничего до сих пор не произошло.





Он пытается сейчас выставить себя жертвой всемирного заговора. Сначала он три месяца обвинял Россию, что она мешает ему в выборах и пытается его свалить, сейчас — Запад. У него все в чем-то виноваты





Происходящее сейчас в Беларуси — это внутриполитические разборки. И я надеюсь, что они скоро закончатся. Потому что люди хотят стабильности и не желают эскалации конфликта и взрыва накопившегося напряжения.





Антироссийские провокации с целью дестабилизации ситуации сейчас возможны? Чем ответит белорусское общество на попытку разыграть российскую карту?





Провокации возможны, конечно. Сейчас они происходят в Telegram-каналах и на некоторых форумах. Даже некоторые СМИ это делают. Но, по моим представлениям, люди в Беларуси трезво оценивают ситуацию и не поддадутся на разного рода провокации и фейки. Это все не находит и не найдет поддержки у большинства населения. Белорусское общество гораздо более зрелое, чем украинское, и в массе своей понимает, что происходит на самом деле.





Как было бы правильней поступить сейчас России?





Правильнее всего взаимодействовать с пробелорусской частью оппозиции, которая выступает за партнерские отношения с Россией. Ни один политик, за исключением совсем уж маргинальных, не будет выступать за вхождение Белоруссии в состав России. Да и самой России это не нужно.





Никому не нужно приводить к власти пророссийского политика, который сделает все возможное, чтобы привести Беларусь в состав России. Надо, чтобы нормально действовали соглашения по политике, экономике и другим направлениям





Союз, наполненный смыслами, будет иметь более важное значение, чем вхождение республики в состав России. Подчеркну, что Беларусь — это затратный проект. Россия пассивы не берет. Это явно не «крымский сценарий». Это будет очень дорого стоить. Поэтому я думаю, что российское руководство здраво оценивает эту ситуацию, и никто такие сценарии не разрабатывает. Потому что это не найдет положительного отклика в белорусском обществе, и в мире вызовет глобальный протест. Смысла в этом нет никакого.





Каким может быть выход из политического кризиса? Если Лукашенко удержится, как он будет развивать отношения с Россией?





По моим наблюдениям, самый лучший выход из политического кризиса — его добровольная отставка и досрочные президентские выборы. Лукашенко при этом получает гарантии. Если захочет, то он сможет уехать в Россию. Москва даст ему такие гарантии, я даже не сомневаюсь. Она давала их всем политбеженцам. И это самый лучший вариант мирного транзита. Протесты тут же закончатся, а Лукашенко сможет сохранить лицо. Ведь он откровенно сел в лужу, он опозорился на весь мир.





Reuters





Второй вариант — конституционная реформа в течение двух лет максимум, о которой говорил сам Лукашенко. Но проблема в том, что общество ему не доверяет, зная, что он жульничает. Единственный вариант — это его отставка. Введение режима чрезвычайного положения (ЧП) уже неактуально. Он планировал вводить его до выборов, в ночь после, но он с этим опоздал: сейчас ЧП — невозможный вариант. Но, может быть, он ждет спада активности протестов, к сентябрю, когда дожди пойдут. Такой вариант тоже возможен.









Но все равно усталость будет копиться. Затраты, затраты, затраты, без какого-то развития, только деградация. Обрушит на оппозицию репрессии, однако они будут иметь эффект бумеранга, потому что люди открыто пойдут против такой политики. Джин вылетел из бутылки, и его не засунуть обратно. У Лукашенко нет ни физических, ни финансовых ресурсов, чтобы себя спасти. Поэтому я рекомендовал бы ему подать в отставку, попросить прощения у страны, исчезнуть из политического поля и больше не появляться на нем.











