Навальный в коме - состояние критическое
20 августа политик Алексей Навальный был срочно госпитализирован в Омске. Он находится без сознания в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, — из-за этого лайнер экстренно приземлился в Омске, рассказала пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш.
На «скорой» Навального доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 Омска. В Минздраве Омской области подтвердили, что Навальный находится в реанимации, пишет издание «НГС.Омск».
По его данным, политика ввели в состояние искусственной комы, чтобы подключить к аппарату ИВЛ. Ярмыш подтвердила, что оппозиционер в коме, он в тяжелом состоянии.
Навальный потерял сознание еще в самолете, рассказала Ярмыш в интервью «Эху Москвы».
«Он сказал, что плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку — у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется концентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет, и, скорее всего, ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание», — сказала представитель оппозиционера.
Во время полета пассажиры слышали крики Навального, рассказал житель Томска Павел Лебедев, летевший в том же самолете. Он опубликовал видео из самолета, где слышны мужские крики.
У Навального токсикологическое отравление, сообщила Ярмыш. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — написала она в твиттере. По данным Baza, «врачи исключили у Алексея Навального инсульт». Телеграм-канал Life Shot пишет со ссылкой на источник, что политику поставили диагноз «острое отравление неустановленным психодиcлептиком».
Представители Навального и врачи это пока не подтверждали. «НГС.Омск» и Baza сообщают, что, по предварительным данным, есть подозрения, что Навального отравили оксибутиратом натрия. Результаты анализов будут готовы днем 20 августа, говорят врачи больницы. Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сказал в эфире «Эха Москвы», что отравление Навального похоже на то, как самого Верзилова в 2018 году отравили психотропными средствами.
Навальный пил черный чай в кофейне аэропорта Томска, там проводят внутреннюю проверку. Владелец кофейни сообщил «Интерфаксу», что выяснит вс обстоятельства и изучит записи с камер наблюдения. Транспортная полиция Томска начала проверку в аэропорту. В больницу, где находится Навальный, вызвали полицию, сообщила Ярмыш.
По данным «НГС-Омск», территорию больницы патрулируют полицейские, на месте также находятся сотрудники ФСБ. Юрист ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что попросит Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля, которая предусматривает от 12 до 20 лет колонии.
Представитель Навального связала отравление политика с предвыборной кампанией в России. «Я думаю, что это наверняка связано с очередным выборным циклом», — сказала Кира Ярмыш в интервью «Эху Москвы». Она отметила, что это намеренное отравление, похожее на то, что было в июле 2019 года: «Год назад его отравили в спецприемнике. Мы все это помним. Я уверена, сейчас повторилось то же самое».
Год назад Алексей Навальный попал в больницу из спецприемника в Москве, где отбывал административный арест. Его доставили в больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция», затем диагноз скорректировали — «контактный дерматит». Личный врач Навального Анастасия Васильева, наблюдавшая за здоровьем оппозиционера с 2017 года, говорила, что его недомогание могло стать «результатом повреждающего действия неопределенных химических веществ».
Источник: meduza.io
09:44 20/08/2020
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