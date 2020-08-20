Урегулированием ситуации в Беларуси может заняться ОБСЕ
Ряд стран Евросоюза выступил за то, что бы ОБСЕ приняла участие в урегулирование кризиса в Беларуси, об этом сообщает МИД Польши.
По информации ведомства, министр иностранных дел республики Яцек Чапутович провел телефонный разговор со шведской коллегой Анн Линде, в ходе которого обсудил вопрос участия ОБСЕ в разрешении ситуации, сложившейся в Беларуси.
"Министры согласились с тем, что ОБСЕ обладает компетенциями для того, чтобы помочь Беларуси выйти из этой сложной ситуации", - говорится в сообщении.
Данную тему Чапутович затронул и в телефонном разговоре с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком.
"Министры обсудили возможности в контексте поддержки разрешения кризиса в Беларуси и выразили поддержку инициативе Албании, что касается участия ОБСЕ в оказании такой помощи", - сообщает МИД.
Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В первые дни акции жестоко подавлялись силовиками, было задержано около семи тысяч человек, сотни пострадали. Скончались четыре участника протестов.
09:25 20/08/2020
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