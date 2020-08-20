







Об этом он рассказал в интервью российскому оппозиционному телеканалу «Дождь».





«Первые революционные дни позволяли диктовать условия. Если бы пол миллиона человек пришло к правительственным зданиям, то вопрос был бы решен», - отметил Некляев.





Он упомянул киевский Майдан, на котором люди требовали лидера, но тогдашняя власть «отказывалась брать на себя ответственность за него». Экс-кандидат в президенты также указал, что в отличие от украинской власти Александр Лукашенко посадил в тюрьму всех людей с лидерскими качествами.





«Для меня Порошенко (экс-президент Украины, - прим.ред.) хорош тем, что он вложился деньгами в Майдан. Это был поступок, его бы могли за это и повесить», - напомнил он.