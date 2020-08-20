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Некляев: С Лукашенко придется вести переговоры о мирной передаче власти, так как время упущено

Кандидат на пост президента 2010 года Владимир Некляев считает, что оппозиция должна была диктовать условия касательно передачи власти Президенту Александру Лукашенко в начале протестов, но теперь необходимо вести переговоры.

 


Об этом он рассказал в интервью российскому оппозиционному телеканалу «Дождь».

«Первые революционные дни позволяли диктовать условия. Если бы пол миллиона человек пришло к правительственным зданиям, то вопрос был бы решен», - отметил Некляев.

Он упомянул киевский Майдан, на котором люди требовали лидера, но тогдашняя власть «отказывалась брать на себя ответственность за него». Экс-кандидат в президенты также указал, что в отличие от украинской власти Александр Лукашенко посадил в тюрьму всех людей с лидерскими качествами.

«Для меня Порошенко (экс-президент Украины, - прим.ред.) хорош тем, что он вложился деньгами в Майдан. Это был поступок, его бы могли за это и повесить», - напомнил он.
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