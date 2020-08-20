



СИЗО №1 по ул. Володарского в Минске. Фото ПЦ





В связи с голодовкой под стенами СИЗО на Володарского родственников и девушки Дмитрия Фурманова, политзаключенного перевезли в Жодино еще 29 июля. Накануне Дня рождения политзаключенного Сергея Тихановского, 17 августа, по причине запланированных акций поддержки политзаключенного в жодинское СИЗО вывезли и Тихановского.





Позже стало известно, что из СИЗО №1 Минска в изолятор Жодино также были переведены политзаключенные Игорь Лосик, Владимир Неронский и Николай Статкевич. Причины принятия следователями решений о переводе политзаключенных в другой изолятор правозащитникам неизвестны.





Адрес: следственный изолятор, ул. Советская, 22А, г. Жодино, 222160.