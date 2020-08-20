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Пять политзаключенных по "делу Тихановского" перевели в СИЗО в Жодино

По состоянию на 19 августа правозащитникам "Весны" известно, что пять политических заключенных по "делу Тихановского" переведены из минского следственного изолятора №1 в СИЗО в Жодино.


СИЗО №1 по ул. Володарского в Минске. Фото ПЦ

В связи с голодовкой под стенами СИЗО на Володарского родственников и девушки Дмитрия Фурманова, политзаключенного перевезли в Жодино еще 29 июля. Накануне Дня рождения политзаключенного Сергея Тихановского, 17 августа, по причине запланированных акций поддержки политзаключенного в жодинское СИЗО вывезли и Тихановского.

Позже стало известно, что из СИЗО №1 Минска в изолятор Жодино также были переведены политзаключенные Игорь Лосик, Владимир Неронский и Николай Статкевич. Причины принятия следователями решений о переводе политзаключенных в другой изолятор правозащитникам неизвестны.

Адрес: следственный изолятор, ул. Советская, 22А, г. Жодино, 222160.
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