Павел Якубович: все болезни лечат одним - пускают кровь

Павел Якубович: Выборы должны были пройти как обычное сезонное мероприятие: неделя напряженности, а итог такой, новой правды не скажу. Ну назначили смешные фигуры, вроде Конопацкой и Черачни.





Доверенными лицами было набрано несколько человек, среди которых нет более-менее значимых фигур. Редко кто из них чувствует то же, что я чувствовал в 94-м, они бегут первыми.





Но все зевали. Слабая аналогия, но кое-что есть: предвыборная ситуация похожа на ситуацию 41-го, когда вся разведка знала, что немцы вводят войска и развертывают дивизии, но руководители разведки также знали, что Сталин верил в то, что у него все под контролем, и не докладывал ему. реальные вещи - был риск кариеса.





А потом тоже не доложили, потому что он спрашивал: почему ты не сказал позавчера?





Никто не обратил внимания и не заявил, что Тихановский вырастил людей, а коронавирус вывел их из летаргического сна. Даже патриоты, далекие от политических процессов, забеспокоились - их родители умирают, реакции нет. Они знают, что люди умирают стаями в Штатах, Италии и где угодно.





Артем Горбацевич: Как вы реагируете на описываемые вами процессы?





Павел Якубович: У нас есть персонифицированная власть, когда мы говорим «власть», мы имеем в виду «Лукашенко». Ни одно серьезное решение не принимается без согласования с Александром Рыгоравичем. И министры, и председатели исполкомов, которые кому-то кажутся важными, - все это искаженные идеи. Правительство - Александр Лукашенко.





И как человек, 23 года руководивший центральной государственной газетой, заявляю, что был допущен ряд системных ошибок.





Были приняты обычные меры: в России все болезни лечат одним - пускают кровь. Там, где требуется тонкая системная работа, допускается кровь.





Эти молодые люди, которые сегодня находятся на улицах, прошли мимо всех Молодых Фронтов и БРСМ, но удар по их родителям привлек внимание этой великой Виа. Они начали увлекаться необычными вопросами, молодежь сегодня - двигатель всего.





«Мы просим справедливости, мы просим честности, мы просим считать нас народом, у нас нет врагов, мы за мир и любовь», - вот что они отстаивают.





И под словами Кочановой «Нам нужно быть ближе к людям» вырос тот же «Мур», особенно между властью и молодежью.





Лукашенко было сложно сказать, что «мы впускаем молодежь». Но никого не впускать и связывать не следует, это естественное сознание поколений. У нас есть молодые люди - дай Бог здоровья всем. Это люди н злые, в нормальном смысле дисциплинированные, не пьяные и талантливые, нормальные люди, которые хотят жить по определенным, четким принципам: получить образование, создать семью, завести детей, зарабатывать деньги, иметь право голоса.





Но усилиями бездушных бюрократов пропасть как раз между этими людьми и властью увеличилась.



