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Президент и премьер Латвии поддержали идею новых выборов в Беларуси

Президент Латвии Егилс Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш, обсудив ситуацию в Беларуси, выступили в поддержку требований о проведении в соседней стране новых, честных и открытых выборов.


Об этом сообщает портал Delfi.

Президент Латвии, в частности, заявил журналистам, что лидеры стран Балтии и Польши поддерживают требование беларусского народа о проведении новых, справедливых выборов, за которыми будут наблюдать международные эксперты.

«Мы - четыре страны с единым мнением, и мы будем представлять его в ЕС. Мы считаем, что это в интересах беларусского народа, а также в наших интересах. Беларусь самостоятельно должна решать свою судьбу», - отметил Левитс.

Премьер Кариньш также согласился с тем, что в Беларуси необходимо провести новые, честные и открытые выборы.
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