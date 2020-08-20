Президент и премьер Латвии поддержали идею новых выборов в Беларуси

Об этом сообщает портал Delfi





Президент Латвии, в частности, заявил журналистам, что лидеры стран Балтии и Польши поддерживают требование беларусского народа о проведении новых, справедливых выборов, за которыми будут наблюдать международные эксперты.





«Мы - четыре страны с единым мнением, и мы будем представлять его в ЕС. Мы считаем, что это в интересах беларусского народа, а также в наших интересах. Беларусь самостоятельно должна решать свою судьбу», - отметил Левитс.





Премьер Кариньш также согласился с тем, что в Беларуси необходимо провести новые, честные и открытые выборы.