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Вице-канцлер ФРГ: Лукашенко должен уйти в отставку

Вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко утратил легитимность.


Об этом сообщает DW.

"Нынешний правитель Лукашенко утратил всяческую легитимность и должен уйти в отставку", - заявил Шольц, который в правительстве ФРГ также занимает пост министра финансов, в интервью изданиям Funke Mediengruppe.

Как отмечается, при этом он подчеркнул, что Евросоюз должен иметь в виду стремление демократического движения в Беларуси иметь "хорошие и дружественные отношения как с Россией, так и с ЕС".

"Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. Речь не идет о создании новых сфер влияния", - добавил вице-канцлер Германии.
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