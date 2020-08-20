Вице-канцлер ФРГ: Лукашенко должен уйти в отставку
Вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко утратил легитимность.
Об этом сообщает DW.
"Нынешний правитель Лукашенко утратил всяческую легитимность и должен уйти в отставку", - заявил Шольц, который в правительстве ФРГ также занимает пост министра финансов, в интервью изданиям Funke Mediengruppe.
Как отмечается, при этом он подчеркнул, что Евросоюз должен иметь в виду стремление демократического движения в Беларуси иметь "хорошие и дружественные отношения как с Россией, так и с ЕС".
"Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. Речь не идет о создании новых сфер влияния", - добавил вице-канцлер Германии.
08:15 20/08/2020
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