Вице-канцлер ФРГ: Лукашенко должен уйти в отставку

Об этом сообщает DW





"Нынешний правитель Лукашенко утратил всяческую легитимность и должен уйти в отставку", - заявил Шольц, который в правительстве ФРГ также занимает пост министра финансов, в интервью изданиям Funke Mediengruppe.





Как отмечается, при этом он подчеркнул, что Евросоюз должен иметь в виду стремление демократического движения в Беларуси иметь "хорошие и дружественные отношения как с Россией, так и с ЕС".





"Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. Речь не идет о создании новых сфер влияния", - добавил вице-канцлер Германии.