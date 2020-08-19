Сегодня, 19 августа, в Гродно состоялся очередной митинг. На площади Ленина собрались около 10 тыс. человек. Власти внезапно дали задний ход и отменили все договоренности, достигнутые ранее. Протестующим не дали аппаратуры, нормальной площадки, у них не было электричества, чтобы подключить аппаратуру. Поэтому некоторые протестующие выступали со своей техникой.





Митинг в Гродно 19 августа. Фото: Василий Молчанов / belsat.eu





Корреспондент «Белсата» говорит , что на площади были милиционеры, которые несколько раз предупреждали, что митинг несанкционированный. Также возле трибуны засветился провокатор с георгиевской лентой, однако его прогнали.





«Было такое ощущение, что людей «кинули». Они очень негативно все восприняли. Но все равно простояли больше часа. Кричали лозунги «Забастовка!», «Лука, уходи!», «Новые выборы».









Завтра, 20 августа, на площади Ленина в 19 часов пройдет очередной митинг.



