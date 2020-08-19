



Соответствующий список передали на утверждение в МВД Литвы.





Глава литовского МИД Линас Линкявичюс не стал раскрывать имена других чиновников, попавших под санкции, отметив только, что в список попали должностные лица ОМОН, КГБ и Центризбиркома Беларуси.









Линкявичюс заявил, что Литва поддерживает «решимость Европейского Совета» ввести санкции против «тех, кто применял насилие и чрезмерную силу» в отношении участников протестов в Беларуси, «против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, а также против тех, кто фальсифицировал выборы».



