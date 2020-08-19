Лукашенко: между Моралесом и Мадуро

В прошедшие два года с подобными вызовами столкнулись Эво Моралес в Боливии (потерял власть) и Николас Мадуро (сохранил власть). Чем они отличаются и что между ними общего? Есть ли у них что-то общее с режимом Лукашенко?









У Моралеса и Мадуро намного больше отличий, чем схожих черт, пишет сай т Эхо Москвы. Моралес пришел к власти в результате конкурентных выборов в 2006 г. Мадуро пришел к власти в 2013 г. как преемник Чавеса после его смерти. При Моралесе экономика Боливии быстро росла со средним темпом 5% в год. Мадуро довел экономику Венесуэлы до коллапса и гиперинфляции. Моралес проводил относительно честные (по меркам автократа) выборы. Референдум 2016 г. о возможности избирания на новый срок он даже проиграл. На выборах в 2019 г. после подсчета 84% голосов Моралес набрал 45.3%, а его ближайший конкурент – 38.2%, что означало второй тур. Потом ЦИК на сутки приостановил подсчет, и окончательные результаты были объявлены как 47.08% против 36.51%, что означало победу в первом туре (в Боливии для победы в первом туре нужен отрыв не менее 10%). После того, как Моралес накинул себе пару процентов, которых не хватали ему для победы в первом туре, начались массовые выступления, и он бежал сначала в Мексику, потом в Аргентину. Мадуро вообще не заморачивался с правдоподобием. В 2018 г. нарисовал себе 68%. Каприлесу, который на президентских выборах 2013 г. набрал 49.1% (Мадуро тогда набрал 50.6%) вообще запретили участвовать в выборах сроком на 15 лет. Почти все страны региона не признали результаты выборов и, соответственно, не признали Мадуро законным президентом Венесуэлы.





Моралес и Путин





Казалось бы, по всем параметрам, Моралес — более адекватный лидер, чем Мадуро. Он и экономикой относительно неплохо управлял, и на выборах подсчет как-то коррелировал с реальностью, и политическая конкуренция у него была, и реальная поддержка намного выше, чем у Мадуро, и народу на улицах венесуэльских городов выходило намного больше и в течение более длительного времени. Однако Моралес потерял власть после трех недель протестов, тогда как Мадуро держится уже второй год.





Ключевой фактор – это поддержка армии и правительства. Представьте, что вышло 100 тыс. человек на площадь. Они постояли, проскандировали лозунги. Что дальше? Что делать, если власть игнорирует протесты? Идти с голыми руками на вооруженных людей? Возможен вариант, когда полицейские и военные не будут подчиняться приказам стрелять в безоружных людей. А что, если будут? В Боливии 8-9 ноября во многих городах полиция начала переходить на сторону протестующих, и уже 10 ноября Моралес отрекся от поста президента и сбежал в Мексику. Мадуро смог сохранить лояльность силовиков, хотя отдельных случаев перехода силовиков на сторону протестующих было довольно много. Самая яркая — это попытка военного мятежа 30 апреля 2019.





Почему военные так лояльны Мадуро? Основная причина, что Мадуро за время своего правления смог насквозь коррумпировать военную верхушку. Ключевые предприятия страны контролируются военными. Венесуэла – один из крупнейших в мире поставщиков кокаина, и этот бизнес фактически полностью контролируется военными. Это, пожалуй, единственная страна в мире, где торговля кокаином идет на государственном уровне. К примеру, племянники Мадуро сейчас отбывают срок в США за наркотрафик. Многие чиновники Мадуро находятся в международном розыске за наркотрафик, к примеру, Тарек эль-Айссами, который часто бывает в Москве. Военные генералы понимают, что если режим Мадуро падет, то никакая амнистия их не спасет. Это, по сути, крупная мафиозная организация.





За Лукашенко военные и полиция пока держатся. Однако за ними нет тяжких преступлений, как в случае с мадуровскими генералами. Значит, оппозиции нужно приложить все усилия, чтобы склонить их на свою сторону. Амнистии недостаточно. Ведь что такое карьера военного? Это гарантированный достаток и пенсия. Военные могут опасаться, что с приходом новых властей они хоть и не получат уголовного преследования, однако потеряют свое положение в обществе и их материальное состояние резко ухудшится. Возможно, имеет смысл дать основной массе силовиков гарантии, что они не потеряют работу и льготы. Имеет смысл четко обозначить тех силовиков, которые подпадут под люстрации/уголовное преследование – например, сотрудников КГБ и кто напрямую причастен к пыткам/отдавал приказы на разгон мирных акций. Остальным гарантировать сохранность места работы со всеми льготами и привилегиями. Я понимаю, что новой власти хочется иметь полный карт-бланш на построение новых силовых структур. Однако, скорее всего, это недостижимый идеал.





Кто сможет завоевать сердца силовиков – Лукашенко или протестующие, тот и победит.



