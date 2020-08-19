Не дожидаясь инаугурации, Лукашенко назначил премьера и правительство Беларуси

Александр Лукашенко переназначил Совет министров Беларуси. Все руководители ведомств сохранили свои посты. Но теперь никто из них не сможет сказать, что не понимали, на какую власть работают.