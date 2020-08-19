Для диалога нужны две стороны: одна есть

Специальный Координационный совет был создан в Беларуси по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сегодня совет собрался впервые: были выбраны члены президиума и принята резолюция.





В президиум вошли:





Светлана Алексиевич, писатель, лауреат Нобелевской премии Лилия Власова, медиатор, один из лучших белорусских юристов Сергей Дылевский, представитель стачкома МТЗ Максим Знак, юрист, представитель штаба Виктора Бабарико Ольга Ковалькова, представитель штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико Павел Латушко, дипломат, экс-министр культуры





"Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса и согласия в обществе", - заявила член президиума Мария Колесникова.





Она подчеркнула, что совет "не ставит своей целью изменения конституционного строя и внешнеполитического курса".





Основные требования совета: отказ от насилия в отношении протестующих и расследования каждого подобного случая, освобождение политических заключенных и отмена неправомочных судебных решений, проведение новых выборов.





"Естественным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров", - указано в резолюции совета.





"У нас была попытка заставить власть прислушаться и выйти на связь в ночь с 9 на 10 августа... с тех пор мы от них не получили никакого ответа при том, что мы постоянно ежедневно заявляем о возможности такого разговора", - сказала Колесникова.





Как добавил член президиума Павел Латушко, он пытался установить контакт с одним из высокопоставленных сотрудников Администрации президента, чтобы рассказать о реальных целях совета, однако пока это не удалось.





В свою очередь, Ольга Ковалькова отметила, что во многих городах местная власть уже выходит на контакт.





"Мы ждем диалога и последние дни мы про это заявляем", - сказала Ковалькова.





Она добавила, что политический кризис нужно решать. "Мы уверены что среди, людей которые принимают решения понимают ситуацию и не хотят, чтобы кризис углублялся", - добавила она.





Также Ковалькова подчеркнула, что никакой программы у Координационного совета, о которой вчера заявлял президент, не существует.



