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Поцелуй меня в ... и не только туда: белорусский рабочий в прямом эфире показал Соловьеву куда именно

Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии.

Кадр: YouTube


«Как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Белоруссии», — начал Соловьев. Он поприветствовал рабочего и спросил о последних событиях в республике.
 «Ну, рассказывайте, как у вас дела? Как забастовка? Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?» — задал вопросы ведущий. «Сейчас расскажу», — ответил рабочий и переместил камеру к половому органу, который показал на весь экран.

После этого связь с белорусом прервалась. «Красавчик. Молодец. Вот, видите как. Молодец, хорошо показал», — отреагировал Соловьев.


Ранее Соловьев обратился к белорусам с призывом «не дать украсть страну». Ведущий также посоветовал «не поддаваться на литовские, польские, американские и прочие шуточки».

Более недели в городах Белоруссии проходят массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Граждане не верят в данные Центризбиркома, сообщившего о победе Александра Лукашенко.

В отношении митингующих силовые ведомства применяли спецсредства для разгона: резиновые пули, дубинки, водометы, светошумовые гранаты. Задержанные рассказывали об ужасных условиях содержания, физическом и психологическом насилии со стороны представителей силовых структур.
lenta.ru
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