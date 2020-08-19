+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Ну ё-моё, он в адеквате? Поручения Лукашенко МВД, КГБ и другим ведомствам, чтобы «вернуть спокойную страну»

Александр Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности дал конкретные поручения для стабилизации обстановки в стране.

Ну ё-моё, он в адеквате? Поручения Лукашенко МВД, КГБ и другим ведомствам, чтобы «вернуть спокойную страну»
Об этом сообщает пресс-служба президента.

Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают, — заявил Лукашенко.

Среди других поручений:

Министерству обороны — уделить внимание передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы. При необходимости не стесняться выводить вооруженные силы и технику на направления их передвижения.

— Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске, — добавил Лукашенко.

МВД — не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске. Защитить трудовые коллективы «от шельмования и угроз улицы».

— Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть, — заявил Александр Лукашенко.

КГБ — выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси.

— Как бы ни было сложно, мы должны продолжать эту работу, и работать по максимуму, — подчеркнул Лукашенко.

МИД — организовать работу по информированию руководителей западных государств о ситуации в Беларуси и предупредить их об ответственности за финансирование беспорядков.

— Во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится, — добавил он.

СМИ — «разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой „черной сотни“ — путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».

— Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом — русскими, россиянами. Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации, — заявил Александр Лукашенко.

Совету министров — обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий.
 
— Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей. Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но тем не менее: хочешь работать — работай (как я уже говорил), не хочешь — за ворота, не мешай работать другим, — заявил Лукашенко.
news.tut.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]