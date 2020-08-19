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Лукашенко торгуется с Москвой за сдачу страны?

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук рассказал "Белорусскому партизану" о самом главном факторе, который действительно заставил нервничать Лукашенко и о том, что Москва потребует взамен за поддержку

Лукашенко торгуется с Москвой за сдачу страны?
В Беларуси продолжаются забастовки на ряде крупных предприятий. Тем временем Владимир Путин в телефонном разговоре с западными политиками подчеркнул неприемлемость внешнего вмешательства в дела нашей страны. «Белорусский партизан» узнал мнение экономиста Ярослава Романчука по поводу происходящего в стране. 

– Самый главный фактор, который действительно заставил нервничать Лукашенко – это, безусловно, рабочие, которые присоединились к политическому и гражданскому протесту. 

Особенно его озадачила, огорчила, стала причиной его гнева и растерянности повестка дня рабочих. Они не требуют: дайте зарплату $500 или $600, дайте дешевые кредиты, бесплатное жилье. Они требуют: прекратите репрессии, накажите палачей, которые избивали и пытали белорусов, проведите новые демократические выборы, Лукашенко – в отставку.

Консолидация всех значимых социальных групп является тем основанием и причиной, почему Лукашенко обращается за поддержкой к Кремлю. Вероятно, получив ее, он будет действовать так, как в первые три дня протестов после 9 августа.

– Почему, на ваш взгляд, директора предприятий не идут вслед за рабочими? 

– Это страх, неуверенность, и, возможно, отсутствие внятной позиции со стороны Светланы Тихановской и ее окружения. Всё замерло: все ждали, как отреагирует Кремль, как отреагирует Европа.

Вот Кремль отреагировал. Несмотря на то, что Лукашенко всю президентскую кампанию говорил о российской угрозе, оскорблял и унижал Кремль и российский истеблишмент своими действиями, но когда запахло жаренным – прибежал.

Думаю, сейчас Лукашенко больше думает, как втянуть в очередную разборку Кремль, чем пойти на уступки рабочим, гражданскому обществу и политической оппозиции.

Наверное, он считает, что можно как-то справиться со ожидающимися требованиями Москвы. Кремль, оказав поддержку Лукашенко, естественно потребует не только подписания 31 дорожной карты, но и безусловной их реализации. Что де факто приведет к потере суверенитета в том виде, в котором Беларусь имеет его сегодня.


– Что будет с белорусской экономикой, если власть не сменится? 

– Вопрос прежде всего в том, как будет действовать Россия. Если Москва получит желаемое (31 дорожную карту, трансфер полномочий в наднациональные органы), то тогда пойдет на реструктуризацию долга, накачку белорусской экономики деньгами. То есть 2021 год будет для Лукашенко вопросом не его экономической политики.

Но нужно понимать: Москва не принесет нам институты качественного развития и долгосрочного роста. В России самые низкие темпы роста со времен Второй мировой войны. Поэтому от близких взаимоотношений с Кремлем нам ничего хорошего не будет. Следует ожидать номенклатурно-силовых схем, захвата собственности.

Если же Россия увидит, что она в очередной раз Лукашенко спасла, а он ничего не выполняет и не подписывает, то белорусская экономика будет очень серьезно проседать. 

И с российской помощью будет рецессия, но без российской помощи и при жесткой политике Кремля у нас начнется глубокий кризис, ВВП упадет на 7-10%.
Но, думаю, Лукашенко теперь думает не о развитии страны, а о том, как обезопасить себя, свою семью и ресурсы.
«Белорусский партизан»
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