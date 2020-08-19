+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Мозыре задержали активиста "Страны для жизни". Ему грозит уголовное дело

В Мозыре утром 19 августа был задержан активист сообщества "Страна для жизни" Руслан Парфенов.

Как сообщил его брат Андрей, автомобиль активиста остановила ГАИ, и Руслана схватили неизвестные, скорее всего — милиционеры. Мать Руслана сообщили, что его повезли в центральный аппарат СК в Минск по делу о массовых беспорядках, передает svaboda.org

Руслан Парфенов задерживали и перед выборами - тогда он получил 10 суток ареста. По БТ и ОНТ о нем показывали сюжеты, что он якобы делал "ежей", чтобы останавливать технику милиции. 

По словам близких, в кадре был не Руслан - он другого телосложения и роста.

Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]