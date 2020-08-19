В Мозыре задержали активиста "Страны для жизни". Ему грозит уголовное дело
В Мозыре утром 19 августа был задержан активист сообщества "Страна для жизни" Руслан Парфенов.
Как сообщил его брат Андрей, автомобиль активиста остановила ГАИ, и Руслана схватили неизвестные, скорее всего — милиционеры. Мать Руслана сообщили, что его повезли в центральный аппарат СК в Минск по делу о массовых беспорядках, передает svaboda.org
Руслан Парфенов задерживали и перед выборами - тогда он получил 10 суток ареста. По БТ и ОНТ о нем показывали сюжеты, что он якобы делал "ежей", чтобы останавливать технику милиции.
По словам близких, в кадре был не Руслан - он другого телосложения и роста.
14:41 19/08/2020
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