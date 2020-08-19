



Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выборы в Беларуси не были идеальными, отметил, что это якобы признает и белорусское руководство.





"Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - цитирует Лаврова сайт МИД РФ.