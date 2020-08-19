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Волонтеров штаба Бабарико и двоих охранников Тихановской отпустили без предъявления обвинений

Двоих волонтеров штаба Виктора Бабарико Артема Панасюка и Дмитрия Нагайченко и двоих волонтеров-охранников штаба Тихановской Олега Моисеенко и Антона Сташевского освободили из СИЗО № 1 без предъявления обвинений.

Артем Панасюк был задержан накануне выборов по подозрению в приготовлении к массовым беспорядкам. Адвокат волонтера Дмитрий Лаевский оспорил выдвинутое подозрение, заявив ходатайство о прекращении уголовного преследования. Панасюка отпустили 18 августа без предъявления обвинения.

По информации юриста штаба Бабарико Максима Знака, Дмитрий Нагайченко также отпущен накануне без предъявления обвинений.

Двоих волонтеров-охранников Светланы Тихановской Олега Моисеенко и Антона Сташевского задержали 8 августа. Их вызвали в ГУБОПиК, и после этого информации об их местонахождении не было. Охранников-волонтеров отпустили 18 августа, спустя 10 суток после задержания, обоих без предъявления обвинения. Олег Моисеенко находится в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела.
TUT.by
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