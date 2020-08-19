



Как правило, важнейшие политические события в стране и мире крупнейшие российские СМИ (прямо или косвенно контролируемые государством) освещают так, как того требуют в Кремле. Это правило также распространяется на депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.





В последние дни статусные политики открыто критиковали Александра Лукашенко и говорили о фальсификации белорусских выборов, а их позицию транслировали в информационных агентствах.





При этом у крупнейших российских телеканалов нет общей позиции по поводу освещения белорусских событий: одни называют протестующих «бандитами», другие показывают толпы на площадях и дают реплики участников оппозиционных акций.





Как выяснила « Медуза », медиа и системные политики на этот раз не получили традиционные методички из Кремля относительно того, как следует говорить о ситуации в Беларуси, — а российское руководство, похоже, пока не настроено поддерживать Лукашенко.





«Если у кого-то есть мнение, высказывать его не возбраняется»

«Мне кажется, что Россия на будущее сохранит свободу рук и свою собственную чистоплотность, если не будет торопиться поздравлять с такими выборами Лукашенко», — заявил РБК на следующий день после президентских выборов в Беларуси первый зампред комитета по делам СНГ, статусный единоросс Константин Затулин.





В разговоре с «Газетой.ру» Затулин выразился еще более прямо: «Президентская кампания сопровождалась тотальной фальсификацией и дезинформацией. В такой обстановке говорить о том, сколько на самом деле набрал Лукашенко, — это гадание на кофейной гуще. Явно столько не было. Рассказы о том, что 40% проголосовали досрочно, — это тоже надувательство. Те результаты, которые были объявлены, не внушают доверия».





Еще один лояльный Кремлю политик, сенатор-единоросс Алексей Пушков в своем телеграме и вовсе предположил, что в Беларуси возможна «смена власти»:





«Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, — верный рецепт информационного проигрыша оппозиции, они сослужат Лукашенко плохую службу. С информацией низкого качества политика высокого качества невозможна».





Источник «Медузы», близкий к руководству аппарата Госдумы, объясняет, что никаких четких установок депутаты не получали ни от спикера нижней палаты Вячеслава Володина, ни от руководителей фракций. Кремль также не прислал парламентариям методички и темники.





«Если у кого-то есть мнение, высказывать его не возбраняется. У Затулина есть чуйка, вот и высказался», — описывает собеседник «Медузы» ситуацию в Думе. Примерно так же, по его словам, обстоит дело и в Совете Федерации.





«Ни поддерживать Лукашенко, ни мочить оппозицию»

Единой линии при освещении событий в Беларуси, в отличие, например, от украинской тематики, не придерживаются и основные российские информационные агентства. Например, РИА Новости довольно подробно освещает протестные акции, в том числе пишет о забастовках на предприятиях.





Однако количество участников оппозиционного митинга и шествия в Минске 16 августа корреспондент агентства оценил в несколько десятков тысяч человек (хотя их было намного больше — по независимым оценкам, 200–250 тысяч). В той же новости агентство приводит явно завышенные официальные данные о численности митинга в поддержку Лукашенко.





Зато новость 18 августа о том, что белорусский посол в Испании призвал к пересчету голосов, на сайте РИА проиллюстрирована впечатляющей фотогалереей с оппозиционных митингов и маршей, а в тексте сказано, что массовые протесты начались сразу после выборов 9 августа и «в первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули».





Государственное агентство ТАСС освещает протестные акции еще подробнее. Скажем, в его ленте размещена новость о том, что оппозиционеры поздравили у СИЗО блогера Сергея Тихановского (мужа Светланы Тихановской, которую оппозиция считает победителем президентских выборов) и спели ему песню «Пусть бегут неуклюже».





ТАСС сообщил читателям о срыве печати номера белорусской «Комсомольской правды», где рассказывалось о воскресных протестах. Сообщает госагентство и о забастовках, и об атаках белорусских властей на журналистов, освещающих протесты.





Схожим образом устроена повестка по освещению белорусских протестов в негосударственном «Интерфаксе»: там есть новости о забастовках, а численность протестной акции 16 августа агентство дало со ссылкой на независимые белорусские СМИ и телеграм-каналы.





Как рассказал «Медузе» сотрудник одного из крупнейших информагентств, установок от Кремля о том, как следует освещать белорусские события после выборов, просто не было: «Ни поддерживать Лукашенко, ни мочить оппозицию и протестующих, ничего… Все на усмотрение самих агентств. Такая вот свобода слова на этом участке».





Правда, добавляет собеседник «Медузы», спустя неделю, когда протесты в стране заметно усилились, от Кремля поступила просьба «освещать [их] сбалансированно».





Два сотрудника РИА Новости также рассказали «Медузе», что никаких четких методичек, как освещать ситуацию в Беларуси — о каких событиях умалчивать, а какие, наоборот, «подсвечивать», — в редакции нет. Один из собеседников назвал такой подход «объективным по сравнению с освещением украинских событий», другой — «нейтральным».









Директор главной дирекции информации РИА Новости Дмитрий Горностаев сказал «Медузе», что при освещении белорусских событий агентство руководствуется «законами новостей».





«Для нас нет положительной или отрицательной стороны, мы одинаково освещаем как действия власти, так и оппозиции», — утверждает Горностаев.





На вопрос, получало ли агентство указания от администрации президента или МИД, Горностаев ответил отрицательно, сказав, что агентство «полагается на сообщения своих корреспондентов».





«„Интерфакс“ придерживается такой же позиции, как и при освещении всего, — объективность, и все», — сказал «Медузе» главный редактор службы политической информации агентства Алексей Мешков, отвечая на вопрос о позиции «Интерфакса» при освещении белорусских событий. Агентство не получало рекомендаций на этот счет от администрации президента или МИДа, добавил Мешков.





«Они [власти], мне кажется, никаких указаний не раздают [относительно белорусских событий], судя по агентствам, все дают [новости] как есть», — описывает он нынешнюю ситуацию в информационном пространстве.





По словам главреда ТАСС Михаила Петрова, сейчас в Беларуси работают несколько корреспондентов издания. «Агентство максимально объективно, беспристрастно и оперативно отражает происходящие в стране события, представляя позиции всех сторон», — заявил Петров «Медузе».





На вопрос о том, поступали ли в агентство какие-либо рекомендации по освещению событий в Беларуси из администрации президента или МИД, он ответил: «Все новости создаются агентством самостоятельно в соответствии с редакционной политикой ТАСС».





Телевидение без указаний

«По верстке, стилистике, комментариям, синхронам я уже много лет считываю, какой была разнарядка власти для освещения событий в российском телеэфире. В этот раз четкой и единой инструкции у российских телеканалов — как в обязательном порядке и в каких тонах показывать события в Беларуси — явно не было. Порции гнуси и искажений, особенно в первый день после выборов, главные российские телеканалы выдавали каждый в собственных объемах», — заметила в эфире «Эха Москвы» телекритик Арина Бородина.





Самым «одиозным» она назвала освещение протестов на «России-1». При этом Первый канал и НТВ рассказывали о забастовках, цепях солидарности, а также «жалобах и травмах выпущенных из СИЗО людей», обратила внимание телекритик.





Российские телеканалы действительно освещают белорусские протесты вразнобой. В этом убедились корреспонденты «Медузы», посмотревшие выпуски новостей вечером в воскресенье, 16 августа — в день, когда оппозиция в Беларуси провела свою самую крупную в истории акцию, а Лукашенко — не очень успешный митинг в свою поддержку.





В сюжете Первого канала авторы подчеркнули, что Центризбирком Беларуси признал победителем Лукашенко. Участников провластного митинга назвали «представителями ядерного электората Лукашенко — работягами, крестьянами, бюджетниками».





«Мама, если я не выскажусь, что я за батьку, за родненькую Беларусь… Я неделю не спала. Я просто не смогу жить дальше, если фашисты придут к власти», — прослезилась в кадре девушка в розовой повязке и белом платье в горошек.





О численности протестного митинга и шествия на Первом не упомянули, показав вместо впечатляющего общего плана толпы разрозненные группы минчан. Несколько раз корреспондент телеканала упомянул «цветные революции» и поддержку оппозиции со стороны стран Запада.





В выпуске новостей на канале «Россия-1» протестующих назвали «бандитами», а протестные акции постоянно сравнивали с Евромайданом в Киеве.





Однако на НТВ численность акции противников Лукашенко оценили в несколько десятков тысяч человек и даже упомянули о существовании оценки в сотню тысяч человек. В целом митинг у стелы «Минск — город-герой» и шествие после него назвали рекордными по численности в истории современной Беларуси и показали их крупным планом. Появились в сюжете и реплики участников оппозиционных акций.





На следующий день, 17 августа, как отметила у себя в фейсбуке профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Анна Качкаева, программа «Время» на Первом канале осветила провальную встречу Лукашенко с протестующими рабочими Минского завода тягачей и их крики «Уходи!» в его адрес, упомянула об избиениях протестующих и забастовках на предприятиях.





Однако, добавила Качкаева, вторая часть сюжета была посвящена возможному западному вмешательству в события в Беларуси.





Пресс-службы трех российских телеканалов не стали комментировать «Медузе» информационную политику в отношении событий в Беларуси.





Ненадежный партнер

Источник «Медузы», близкий к администрации президента, объясняет, что такое вольное для государственных СМИ освещение событий возможно, когда в Кремле нет единой точки зрения на события и «какого-то желательного сценария», который готово продвигать российское руководство.





«Просто ждут — удержится [Лукашенко] или нет», — говорит другой околокремлевский собеседник «Медузы».





Несмотря на публичные заявления об угрозе внешнего вмешательства, российские власти считают белорусские протесты и реакцию властей на них сугубо внутренним делом, убеждают источники «Медузы» во власти. Поддерживать Лукашенко, по их словам, не настроен и президент Владимир Путин.





«Лукашенко не любят ни Путин, ни — особенно — [бывший президент и премьер России] Дмитрий Медведев. Последней каплей стала критика российского руководства во время выборной кампании Лукашенко — он перестал считаться хоть сколько-нибудь надежным партнером!» — рассуждает близкий к президентской администрации источник «Медузы».





При этом определенные страхи по поводу белорусских протестов в Кремле все же имеются, особенно по поводу публичного их освещения, замечает тот же собеседник. «Решения проблем на улице, площади, Майдана очень опасаются, — говорит он, — поэтому митинги впрямую на ТВ стараются не освещать положительно».