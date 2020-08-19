Канцлер Австрии призывает провести новые выборы в Беларуси
Канцлер Австрии Себастьян Курц призывает провести новые выборы в Беларуси, свободные и справедливые.
Он убеждён, что ЕС должен ввести санкции против представителей власти Беларуси, которые ответственны за насилие в отношении мирных протестующих, оппозиционеров, сообщает apa.at.
19 августа лидеры ЕС в формате видеоконференции обсудят ситуацию в Беларуси. Курц считает, что реакция Брюсселя на события в нашей стране должна быть чёткая, а санкции необходимы. Канцлер Австрии заявил, что необходим диалог между властью и оппозицией в Беларуси.
13:00 19/08/2020
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