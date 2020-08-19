+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Канцлер Австрии призывает провести новые выборы в Беларуси

Канцлер Австрии Себастьян Курц призывает провести новые выборы в Беларуси, свободные и справедливые.


Он убеждён, что ЕС должен ввести санкции против представителей власти Беларуси, которые ответственны за насилие в отношении мирных протестующих, оппозиционеров, сообщает apa.at.

19 августа лидеры ЕС в формате видеоконференции обсудят ситуацию в Беларуси. Курц считает, что реакция Брюсселя на события в нашей стране должна быть чёткая, а санкции необходимы. Канцлер Австрии заявил, что необходим диалог между властью и оппозицией в Беларуси.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]