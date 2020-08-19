Польша будет принимать белорусов по упрощенному пакету документов

«Польша готовится к возможной волне – большей или меньшей – так называемых политических беженцев – тех лиц, которые из-за преследований захотят перейти границу. Мы приготовили уже законодательный пакет облегчения получения виз и въезда», – передает газета Взгляд.





В свою очередь МИД Латвии выразил готовность принять граждан Беларуси, покинувших страну на фоне протестов.





«На внеочередном заседании правительства Латвии состоялась дискуссия об открытии границ для граждан Беларуси, и Латвия готова принять беженцев в соответствии с законами и требованиями безопасности в связи с COVID-19», – сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.





Он добавил, что на данный момент не прогнозирует большого потока белорусов, но все зависит от развития ситуации. «Надеюсь, что широких репрессий не последует, но мы готовы принять политических беженцев, хотя и не ожидаем, что их будет много», – сказал министр.





Что это значит?

Белорусам станет проще уехать в Польшу, так как сократится необходимое число документов для получения визы. Аналогичные действия готова провести и Латвия.





Ранее об этом уже заявила Литва





Напомним, массовые протесты в Беларуси начались 9 августа после выборов президента Беларуси. Протестующие требуют аннулировать результаты и провести новые, честные выборы.