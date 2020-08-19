Сивицкий: Мы уже наблюдаем первые признаки раскола элит





Что могут сделать сторонники перемен в условиях, когда правящая верхушка отрицает очевидное и действует по принципу «ни шагу назад»? На вопросы « Салідарнасці » ответил глава Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.





Игнор со стороны властей только усилит протестные настроения





— Несмотря на частичное затухание протестных активностей, которое мы наблюдали во вторник (18 августа — С.) по сравнению с двумя предыдущими днями, остается ощущение, что пройдена определенная точка невозврата, — считает эксперт.





По его мнению, протестные настроения в обществе будут усиливаться. И чем дольше власти будут игнорировать требования протестующих, тем сильнее будут эти процессы.





— С этой точки зрения важна динамика протестных акций, акций солидарности в ближайшие выходные. А также присоединения коллективов госпредприятий и учреждений к этим акциям. Если мы будем наблюдать постепенно нарастающий тренд, то это приведет в ближайшие несколько недель к общенациональному протесту. В который будут вовлечены очень широкие группы людей, — предполагает Сивицкий.





Создающиеся комитеты пока не имеют легитимности





Глава Центра стратегических и внешнеполитических исследований считает важным понимание глубинных причин сегодняшних протестов. По его мнению, в первую очередь они являются реакцией на кровавые события во время подавления акций протеста. Немотивированная жестокость силовиков шокировала многих, в том числе голосовавших за Лукашенко. Это и вывело ситуацию к точке невозврата.





— Сейчас мы наблюдаем определенную трансформацию повестки дня. Если сначала протесты были реакцией на несправедливость со стороны силовиков, то сейчас они обретают очертания политических требований: отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов.





Данные требования созвучны планам штабов альтернативных кандидатов и создаваемых сегодня координационных комитетов.





— Но я бы пока не утверждал, что у них есть какое-то влияние на протестное движение, — говорит эксперт.





И добавляет, что координационные советы не имеют пока легитимности ни в глазах протестующих масс, ни у внешних игроков. Хоть определенные попытки заручиться поддержкой, в том числе и в России, предпринимаются.





Что может стать залогом успеха протестного движения





Сивицкий считает, что многое будет зависеть от успешности низовых инициатив. Особое внимание — созданию стачкомов на госпредприятиях и учреждениях.





— Логичным было бы взаимодействие штабов и советов с низовыми инициативами и включение их представителей в свой состав. Тогда они действительно будут иметь связь с реальностью, с теми процессами, которые происходят непосредственно в поле, —говорит Сивицкий.





Но по тем фигурам, которые стали известны благодаря озвученным спискам, говорить о налаживании такой связи преждевременно. В списке есть пару человек, связанных с профсоюзным движением, но этого недостаточно.





— Я думаю, что рано или поздно все к этому придет. Вопрос только в том, что процесс создания таких групп и координационных центров начался только на этой неделе. Должно пройти какое-то время, чтобы было понятно, насколько эта инициатива окажется успешной, и насколько стабильными и устойчивыми будут эти центры.









Дополнительные факторы риска для властей





Очень скоро, судя по всему, экономика Беларуси столкнется с отложенными негативными последствия эпидемии коронавируса, считает эксперт:





— Даже если по какой-то причине политические протесты начнут затухать, то уже в сентябре они получат подпитку из-за экономического кризиса.





Пока же власти демонстрируют полное отсутствие желания идти на компромисс, даже по незначительным вопросам. Очевидно, существует попытка заболтать протест, расколоть забастовочное движение, вместо фундаментальных изменений предложить косметические поправки.





— Тактически власть может получить какое-то преимущество на данном этапе и деэскалировать напряженность. Но в силу инерции протеста, акций солидарности, а также ожидаемого в сентябре экономического кризиса, протестное движение будет только расширяться, — прогнозирует Сивицкий. — И принимать другие формы. Включая и расширение забастовочного движения, обращения профессиональных ассоциаций. И, конечно же, раскол элит, первые признаки которого мы уже наблюдаем.