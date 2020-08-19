МВД, Следственный комитет, Прокуратура не перестают повторять, что протестующие проявляли агрессивность в отношении сотрудников правоохранительных органов и совершали ряд противоправных действий.





В кого-то бросили камнем, в кого-то – бутылкой, кого-то арматурой по спине, где-то машины захватили и переградили ею дорогу… Якобы, именно из-за этого правоохранители и вынуждены были начать жесткий разгон демонстрантов.





Не будем разбираться в том, кто первый начал, и кто просто вынужден был защищаться - это неблагодарное дело, и не в нем суть. Поговорим о другом.





Людям свойственно собираться в некую общность. Ну не может человек существовать один! Поэтому и появились на земле деревни, города, страны, общественные организации, политические партии… И ни одна общность людей нигде в мире не будет однородной. В ней будут и порядочные добрые люди, и не очень. Даже в самой благопристойной деревне или общественной организации могут оказаться хулиганы, воры, убийцы и т.д.





Протестующие против фальсификации выборов тоже представляют собой такую общность, только она объединена не географически, а политически. И здесь срез общества также не будет однородным. Среди несогласных с фальсификациями будут как агрессивные люди и даже преступники, так и добропорядочные.





Причем, в данной общности явно преобладают последние. Даже если собрать все сообщения о противоправных действиях протестующих, то будет всего пару десятков среди около 100 тысяч, которые вышли на улицу 9 и 10 августа.





Между тем, согласно данным МВД, уровень преступности в Беларуси за 2019 год составил 88,4 преступления на 100 тыс. населения. Да, это за весь год, а тут всего за два дня, но природа человека такова, что именно на уличных акциях склонные к правонарушениям люди и проявляют себя.





Они могут годами быть законопослушными гражданами, но как только почувствуют, что можно что-то безнаказанно сделать – тут же раскроют свою суть. Такова природа человека. Поэтому общественный срез протестующих 9-10 августа вполне сопоставим с данными МВД по годовой преступности.





И этот срез свидетельствует, что среди протестующих склонных к правонарушениям людей было значительно меньше, чем в целом по стране, даже без учета того, что многие совершали не преступление, а административное правонарушение, а это уже совсем другой разговор и другой срез.





Как не раз уже было сказано, никто бы не возмутился, если бы милиция утихомирила тех, кто нападал на представителей органов правопорядка, портил общественное имущество. Задержали бы их с применением минимально необходимой силы, потом наказали – и народ бы совершенно спокойно это воспринял.





Никто не против наведения порядка и «спасения страны». В данном случае белорусы возмутились не из-за целей (наведение порядка, спасение страны, защита мирных граждан), а из-за методов, которыми власти шли к этим целям.





Из-за поступков нескольких человек была наказана вся общность, то есть все протестующие и просто несогласные с результатами выборов, а также совершенно случайные люди.





Всех их, независимо от того, что они сделали, начали жестоко избивать, стрелять в них резиновыми пулями, светошумовыми гранатами, а потом избивать и пытать в автозаках, в отделах внутренних дел и ИВС.





Именно так действовали в Беларуси фашисты:





если в деревне убивали немецкого солдата, то уничтожали всю деревню, а также всех случайных людей, кто невовремя забрел в эту деревню. Это называлось акцией устрашения народа, чтобы в корне подавить всякое сопротивление.





Аналогия с фашистами у народа возникла не потому, что кто-то случайно попал под руку, как говорят министр внутренних дел Юрий Караев и Александр Лукашенко. А потому что по фашистскому методу подавляли всех, кто тем или иным образом оказался в политической или территориальной общности, то есть, кто был в деревне.





Это свидетельство того, что аналогия с фашистами не случайна. Это не эмоциональная оценка, не раскручивание и не раскачивание, а, к сожалению, закономерная реакция на реальность.