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Совет безопасности ООН обсудил ситуацию в Беларуси

Главой МИДа Эстонии было внесено предложение, чтобы представителем ООН регулярно предоставлялись Совету безопасности обзоры о ситуации в Республике Беларусь.

Главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу была выражена глубокая озабоченность из-за того, что белорусские власти применяли чрезмерную силу против мирных демонстрантов, которые начались после объявления результатов выборов президента. Фото: Виктор ПАЖИТОК

18 августа на заседании Совета безопасности ООН обсуждалась ситуация в Беларуси и ее возможные последствия для мира и безопасности в Европе, сообщает Белапан.

Главой МИДа Эстонии Урмасом Рейнсалу была выражена глубокая озабоченность из-за того, что белорусские власти применяли чрезмерную силу против мирных демонстрантов после объявления результатов выборов президента.

В своем выступлении Рейнсалу заявил, что Совет безопасности несет ответственность за предотвращение насильственных конфликтов. Поэтому долг Совета - это обеспечение раннего предостережения и усиления информирования. «Сохранение мира зависит от того, как страны относятся к своим гражданам. Об этом свидетельствует трагедия, происходящая в Беларуси», - отметил глава МИДа Эстонии.


Также он сказал, что результаты выборов были сфальсифицированы, а независимое наблюдение на них отсутствовало. «Мы видели во многих частях мира, что происходит, когда свободные и справедливые выборы терпят поражение и оправданное недовольство людей не слышат», - подчеркнул Рейнсалу.

«Дискуссия в Совбезе ООН - это сильный сигнал о том, что там следят за происходящим в Республике Беларусь. Любое внешнее вмешательство в дела Беларуси может поставить под угрозу мир и безопасность как в стране, так и во всем регионе», - сказал дипломат.

Главой МИДа Эстонии было внесено предложение, чтобы представителем ООН регулярно предоставлялись Совету безопасности обзоры о ситуации в Республике Беларусь. «Эстония продолжит внимательно следить за тем, что происходит в Беларуси, и при необходимости будет держать это в поле зрения Совета безопасности различными и наиболее подходящими способами», - отметил Рейнсалу.

Источник сообщает, что ранее правительством Эстонии было сделано заявление, что они не признают результаты президентских выборов в РБ и поддерживают «стремление белорусского народа к переменам». Вместе с президентами Польши, Литвы и Латвии Эстония обратилась с призывом к белорусским властям немедленно начать диалог с белорусским народом, прекратить применять силу в отношении мирных граждан, а также освободить всех тех, кто был задержан на мирных протестах.
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