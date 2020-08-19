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«Обсудили ситуацию в Беларуси»: Макей провел встречу с послом России в Беларуси Мезенцевым

В МИД также сообщили, что глава МИД с послом России в Беларуси также обсудили ряд иных вопросов.


Глава МИД Владимир Макей 18 августа провел встречу с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевыми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время встречи Макей с Мезенцевыми обсудили ситуацию в Беларуси, которая возникла после выборов, состоявшихся 9 августа.

«На встрече также обсудили ряд иных вопросов, которые касались двустороннего взаимодействия. Один из них – подготовка к проведению VI Форума регионов Беларуси и России. Помимо этого, Макей и Мезенцев обсудили совместное заседание коллегий МИД двух стран и графики контактов по линии интеграционных структур», — уточнили в пресс-службе МИД.

Во время общения с журналистами посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что данная встреча с Макеем была плановая и никакие острые вопросы на ней не обсуждались. Мезенцев также добавил, что не планирует встречаться с представителями белорусской оппозиции. Об это сообщил sputnik.by.
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