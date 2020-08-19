Во время встречи Макей с Мезенцевыми обсудили ситуацию в Беларуси, которая возникла после выборов, состоявшихся 9 августа.

«На встрече также обсудили ряд иных вопросов, которые касались двустороннего взаимодействия. Один из них – подготовка к проведению VI Форума регионов Беларуси и России. Помимо этого, Макей и Мезенцев обсудили совместное заседание коллегий МИД двух стран и графики контактов по линии интеграционных структур», — уточнили в пресс-службе МИД.



