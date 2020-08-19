+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Власти Гродно согласились с некоторыми требованиями протестующих

Гродно стал первым крупным белорусским городом, власти которого согласились выполнить ряд требований протестующих. Они разрешили митинги на центральных площадях и постановили не наказывать бастующих работников предприятий

Власти Гродно согласились с некоторыми требованиями протестующих
Исполнительный комитет Гродно согласился выполнить ряд требований штаба бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома.

В ответ на требования протестующих власти Гродно приняли следующие решения:

- постановили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти;

- разрешили проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской в центре города;

- на митингах организуют медицинское, техническое и информационное сопровождение. «Представителям демократической общественности, профсоюзов, 
- политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире [телеканала] «Гродно Плюс», — говорится в ответе властей;

- по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, задержанных за участие в протестах освободили;

- работники, участвующие в забастовке, не получат административных наказаний.

Несколько дней назад работники крупнейшего промышленного предприятия города — «Гродно Азот» — начали забастовку. Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и пересчитать результаты выборов президента Беларуси, сообщил Информационный портал города Гродно.

На самом деле к забастовке присоединились представители практически всех крупных предприятий города.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]