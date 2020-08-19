Власти Гродно согласились с некоторыми требованиями протестующих

Исполнительный комитет Гродно согласился выполнить ряд требований штаба бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома.





В ответ на требования протестующих власти Гродно приняли следующие решения:





- постановили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти;





- разрешили проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской в центре города;





- на митингах организуют медицинское, техническое и информационное сопровождение. «Представителям демократической общественности, профсоюзов,

- политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире [телеканала] «Гродно Плюс», — говорится в ответе властей;





- по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, задержанных за участие в протестах освободили;





- работники, участвующие в забастовке, не получат административных наказаний.





Несколько дней назад работники крупнейшего промышленного предприятия города — «Гродно Азот» — начали забастовку. Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и пересчитать результаты выборов президента Беларуси, сообщил Информационный портал города Гродно.





На самом деле к забастовке присоединились представители практически всех крупных предприятий города.