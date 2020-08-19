Цепкало улетел в Польшу с семьей
Варшава может стать не конечным пунктом для политика.
Bel.biz
Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало вместе с семьей вылетел из Киева в Польшу. В ночь на 19 августа он прибыл в Варшаву. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Цепкало прибыл в Варшаву из Киева с супругой и детьми.
"Ранее он не исключил, что после Варшавы направится в Вильнюс", - сообщает издание.
Ранее политик заявил о создании в Киеве «Фронта национального спасения Беларуси».
Организация будет заниматься мобилизацией белорусов на «борьбу против нарушения Конституции и узурпации власти Лукашенко», борьбой за сохранение демократии и национального суверенитета страны, защитой демократического выбора белорусского народа от фальсификаций.
08:45 19/08/2020
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