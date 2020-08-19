Цепкало улетел в Польшу с семьей

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Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало вместе с семьей вылетел из Киева в Польшу. В ночь на 19 августа он прибыл в Варшаву. Об этом сообщает РИА Новости.





Отмечается, что Цепкало прибыл в Варшаву из Киева с супругой и детьми.





"Ранее он не исключил, что после Варшавы направится в Вильнюс", - сообщает издание.