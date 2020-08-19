Демократы официально выдвинули Байдена соперником Трампа





В связи с тем, что четырехдневный съезд демократов в значительной степени происходит виртуально из-за пандемии коронавируса, делегаты со всей страны голосовали удаленно, чтобы утвердить Байдена кандидатом.





Байден встретил свой новый статус вместе со своей женой и внуками в школьной библиотеке штата Делавэр.





Другие долгожданные моменты съезда демократов состоятся в следующие два вечера. Камала Харрис официально примет назначение кандидатом в вице-президенты. Бывший президент Барак Обама также выступит с речью.





Байден выступит с приветственной речью в четверг вечером в почти пустом конференц-зале возле своего дома в Делавэре.





Это третья попытка Байдена попасть в Белый дом после двух провальных в 1988 и 2008 годах.





На следующей неделе состоится съезд Республиканской партии, также в значительной степени виртуальный, где официально будет подтверждено выдвижение Трампа.