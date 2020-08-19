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Демократы официально выдвинули Байдена соперником Трампа

Демократическая партия США официально выдвинула своим кандидатом на президентских выборах в ноябре бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В связи с тем, что четырехдневный съезд демократов в значительной степени происходит виртуально из-за пандемии коронавируса, делегаты со всей страны голосовали удаленно, чтобы утвердить Байдена кандидатом.

Байден встретил свой новый статус вместе со своей женой и внуками в школьной библиотеке штата Делавэр.

Другие долгожданные моменты съезда демократов состоятся в следующие два вечера. Камала Харрис официально примет назначение кандидатом в вице-президенты. Бывший президент Барак Обама также выступит с речью.

Байден выступит с приветственной речью в четверг вечером в почти пустом конференц-зале возле своего дома в Делавэре.

Это третья попытка Байдена попасть в Белый дом после двух провальных в 1988 и 2008 годах.

На следующей неделе состоится съезд Республиканской партии, также в значительной степени виртуальный, где официально будет подтверждено выдвижение Трампа.
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