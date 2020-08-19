



«Для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на 1,1 миллиона долларов. Пожертвования сделали больше 21 тысячи человек», - говорится в сообщении.





Один из инициаторов сбора средств активист Андрей Стрижак сообщил, в Фейсбуке, что национальный забастовочный комитет выделяет по $100 тысяч следующим предприятиям: МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азот».





Также продолжается сбор средств для жертв репрессий, отмечает издание. По его данным, для тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков, собрали уже свыше $2,6 млн.





Таким образом, в общей сложности на помощь бастующим и пострадавшим от репрессий собрали более 3,7 млн долларов.





9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила окончательные результаты, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий должность с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.





Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.





С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницы попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.