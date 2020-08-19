Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Беларуси













Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».





«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал Горбачев.





Он отметил, что перед распадом СССР также обращался к трудящимся. «Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих — это я не склонен», — отметил он.





Горбачев добавил, что добровольно ушел с поста президента СССР. «Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны», — отметил он, добавив, что в результате этого удалось избежать кровопролития и гражданской войны.





Кажется, Горбачев так и не понял, что когда нет поддержки, не к кому обращаться.