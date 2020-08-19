Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Беларуси
Горбачев заявил, что Лукашенко поздно обратился за поддержкой к рабочим. По его словам, в нынешних акциях протеста чувствуется влияние из-за границы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».
«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал Горбачев.
Он отметил, что перед распадом СССР также обращался к трудящимся. «Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих — это я не склонен», — отметил он.
Горбачев добавил, что добровольно ушел с поста президента СССР. «Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны», — отметил он, добавив, что в результате этого удалось избежать кровопролития и гражданской войны.
Кажется, Горбачев так и не понял, что когда нет поддержки, не к кому обращаться.
08:23 19/08/2020
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