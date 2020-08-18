



Об этом говорится в статье Йорга Форбрига, директора отдела Центральной и Восточной Европы берлинского отделения Фонда Маршала, передает Укринформ

Накануне внеочередного саммита ЕС, который должен состояться 19 августа, он отмечает, что учитывая внутреннее противостояние в Беларуси, для выхода из тупика «нужны международные импульсы и инициативы». Эксперт обращает внимание на то, что фактически и Лукашенко признал это, когда в минувшие выходные призвал Россию оказать помощь его режиму.

«ЕС должен использовать свой предстоящий саммит, чтобы подать сигнал и продемонстрировать свою поддержку непосредственному соседу в крайней необходимости», - пишет Форбриг.

По его мнению, Европейский Союз может сделать шесть шагов, чтобы помочь Беларуси найти мирный выход из ситуации, уменьшить риски эскалации и продвигаться к прогрессу, которого требуют - и заслуживают - граждане страны.





Во-первых, в коммюнике саммита ЕС следует подтвердить солидарность с беларусским народом, четко зафиксировать, что выборы были нелегитимными, а жестокость силовиков - неприемлемой. И одновременно отметить мужество мирных протестующих и их право выбирать будущее своей страны. ЕС также должен требовать освобождения тысяч задержанных, которые еще остаются в тюрьмах, указывает эксперт. Кроме того, необходимо усилить финансовую и гуманитарную поддержку жертв политических репрессий, правовую помощь, медицинскую и психологическую реабилитацию.

Во-вторых, ЕС должен решительно противодействовать нарративу Лукашенко о якобы вмешательстве Запада в беларусские события. В последние дни этот политик обвинил страны ЕС в планах осуществления «цветной революции» с целью его свержения, а НАТО - в концентрации сил вдоль западных границ Беларуси с целью нападения на страну. Его четкое намерение состоит в том, чтобы мобилизовать Россию в свою поддержку, - пишет автор статьи, отмечая, что внутреннее противоречие не разрешится, если превратить его в международный конфликт.





В-третьих, нужно требовать диалога между режимом, политической оппозицией и гражданским обществом в Беларуси. В странах ЕС предлагают начать такой диалог под эгидой ОБСЕ и БДИПЧ. Евросоюз должен поощрять Россию к этой инициативе, считает эксперт. Он убежден: Кремль понял, что Лукашенко не удержать у власти, и он не нужен для продолжения отношений между Беларусью и Россией. Смена власти отвечает также интересам Кремля.



В-четвертых, одностороннее вмешательство или даже вторжение в Беларусь, как об этом рассуждает кое-кто в Москве, «скорее всего, будет иметь катастрофические последствия, разрушая еще одну постсоветскую республику, отчуждая беларусов от русских и создавая еще одну горячую точку в соседстве ЕС и России», - говорится в статье. Поэтому, пишет ее автор, необходимо, чтобы ЕС четко дал понять, что жесткий российский подход к Беларуси не является приемлемым, и он натолкнется на адекватную санкционную европейскую реакцию.



