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Мировые лидеры интенсивно обсуждают ситуацию в Беларуси

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил ситуацию в Беларуси в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.


Об этом сообщил Госдеп США. 

Подробности беседы не публикуются.

Тем временем Маас обсуждал ситуацию в Беларуси с главой МИД РФ Лавровым после того, как Путин поговорил на белорусскую тему с канцлером ФРГ Меркель.

К тому же после общения с Меркель Путин обсудил этот же вопрос с президентом Франции Макроном и главой Евросовета Шарлем Мешелем.

Известно, что руководство ЕС обсудит ситуацию в нашей стране после президентских выборов 19 августа. 
"Белорусский партизан"
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