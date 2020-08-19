Мировые лидеры интенсивно обсуждают ситуацию в Беларуси
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил ситуацию в Беларуси в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.
Об этом сообщил Госдеп США.
Подробности беседы не публикуются.
Тем временем Маас обсуждал ситуацию в Беларуси с главой МИД РФ Лавровым после того, как Путин поговорил на белорусскую тему с канцлером ФРГ Меркель.
К тому же после общения с Меркель Путин обсудил этот же вопрос с президентом Франции Макроном и главой Евросовета Шарлем Мешелем.
Известно, что руководство ЕС обсудит ситуацию в нашей стране после президентских выборов 19 августа.
"Белорусский партизан"
00:09 19/08/2020
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