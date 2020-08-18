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Зачем в Минск прибыл самолет ФСБ России?

В Минск вечером 18 августа прибыл российский правительственный самолет Ту-214ВПУ, использующийся, предположительно, для перевозки руководства ФСБ России.

Ту-214ВПУ
Фото: Ivan Goreza / JetPhotos

В Минск вечером 18 августа прибыл российский правительственный самолет Ту-214ВПУ, использующийся, предположительно, для перевозки руководства ФСБ России. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24, на них также обратила внимание газета «Фонтанка».

Согласно открытой информации, воздушное судно с бортовым номером RA-64523 вылетело из московского аэропорта Внуково в 19:07 и совершило посадку в международном аэропорту столицы Беларуси в 20:18 по местному времени (совпадает с московским). Кто и с какой целью прибыл в Минск на этом самолете, неизвестно — ни белорусские, ни российские власти не сообщали о визите каких-либо официальных лиц в республику.

Карта полета Ту-214ВПУ из Москвы в Минск 18 августа 2020 года
Скриншот: Flightradar24

В открытых источниках указано, что эксплуатантом Ту-214ВПУ, единственного представителя своей модификации, является специальный летный отряд «Россия», однако источники газеты «БИЗНЕС Online» сообщали, что этот самолет, строившийся в начале 2010-х, предназначен для ФСБ. Официально эта информация не подтверждалась и не опровергалась, но известно, что некоторые полеты данного воздушного судна совпадали с маршрутами зарубежных визитов директора ФСБ Александра Бортникова — 18-19 февраля 2015 года глава российской спецслужбы участвовал в саммите в Вашингтоне, и в те же дни в американскую столицу прибыл Ту-214ВПУ.

По словам источника «БИЗНЕС Online», аббревиатура ВПУ в названии самолета расшифровывается как «высотный пункт управления». Авторы блога bmpd, который ведут сотрудники российского Центра анализа стратегий и технологий, предполагали, что фактически данное воздушное судно представляет собой борт для перевозки руководства ФСБ.

Это как минимум третий российский правительственный самолет, прибывший в Беларусь за последнюю неделю и привлекший внимание прессы. Так, 12 августа в республику прибыли два Ту-134АК из состава ВКС России — самолеты, предназначенные для правительственных перевозок и оснащенные салоном люкс. Об их цели не сообщалось, но спустя два дня стало известно о возвращении в Россию 32 граждан, ранее задержанных в Беларуси и объявленных там бойцами ЧВК Вагнера.


Перелеты осуществляются на фоне массовых протестов против президента Беларуси Александра Лукашенко, начавшихся 9 августа. Белорусские граждане не верят в официальные результаты выборов главы республики, согласно которым Лукашенко одержал разгромную победу над главным кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской. В Минске и других городах страны проходят многотысячные митинги с требованием проведения новых, честных выборов и прекращения произвола со стороны правоохранительных органов.
lenta.ru
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