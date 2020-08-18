"Мы предложили альтернативу, но он ответил убийствами". Военные задержали президента и премьера в Мали
Оппозиционное «Движение 5 июня» заявило, что произошедшее — не военный переворот, а народное восстание. Задержанию президента предшествовали массовые акции протеста в стране из-за коррупции и бедности
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта задержан военными в столице Бамако, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности.
Та же информация появилась у AFP, агентство уточнило, что вместе с президентом был задержан премьер-министр страны Бубу Сиссе.
Аресту предшествовал мятеж военных на базе Кати и задержание нескольких высокопоставленных гражданских и военных руководителей, сообщает Reuters. По информации Financial Afrik, среди них есть председатель парламента Мусса Тимбине.
Как пишет издание Jeune Afrique, в день ареста Кейта находился в своей резиденции в Бамако вместе с Сиссе и своим сыном, депутатом Каримой Кейте.
Днем к резиденции пришла группа демонстрантов, требовавшая отставки президента, после чего правительство призвало оппозиционные силы к «разуму и патриотизму» и заявило, что готово к диалогу. Через несколько часов президента и премьера арестовали и доставили в Кати.
Оппозиционное «Движения 5 июня — Объединения патриотических сил», участвующее в протесте против правительства, заявило, что задержание Кейты — это «не военный мятеж, а народное восстание».
«Ибрагим Бубакар Кейта не хотел слушать своих людей. Мы предложили альтернативу, но он ответил убийствами», — сказал представитель движения Нухум Того Reuters.
Источник: РБК
23:08 18/08/2020
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