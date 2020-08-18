С дистанции не сойдут: в Минске на площади Независимости зажгли фонарики. Как прошли акции в других городах 18 сентября

В Гродно на площади Ленина собралось около 15−20 тысяч человек. Это "народец", который продолжает протестовать и ставит под сомнение "элегантную" победу Лукашенко.