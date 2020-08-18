С дистанции не сойдут: в Минске на площади Независимости зажгли фонарики. Как прошли акции в других городах 18 сентября
В Гродно на площади Ленина собралось около 15−20 тысяч человек. Это "народец", который продолжает протестовать и ставит под сомнение "элегантную" победу Лукашенко.
А в Гомеле, пишет tut.by колонна демонстрантов с бело-красно-белыми флагами встретились с теми, кто был на митинге в поддержку Александра Лукашенко:
А вот долгожданной и прогнозированной президентом войны в Беларуси на "межконфессиональной и на этой почве — межнациональной" не случилось. Это еще одна победа в копилку миролюбимых соотечественников.
Да будет счастье белорусам!
видео news.tut.by
"Белорусский партизан"
22:55 18/08/2020
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